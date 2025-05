Gascona celebra la 25 preba de la sidra de Oviedo

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 23 de mayo 2025, 14:10 Compartir

Mañana domingo, 25 de mayo, Gascona, el Bulevar de la Sidra de Oviedo, acogerá una celebración muy especial: el 25 aniversario de la Prueba de la Sidra en el año en que la Cultura Sidrera Asturiana ha sido proclamada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La cita arrancará a partir de las 12:00 horas en la calle Gascona, convertida un año más en epicentro de la fiesta sidrera más popular de Asturias, declarada de Interés Turístico Regional. Una hora antes se abrirán los puestos para la compra de vasos y pañuelos.

Cientos de personas se darán cita un año más para degustar los cerca de 7.000 litros de sidra que escanciarán los 17 llagares participantes en esta edición. Y como cada año, será el público quien vote por la mejor sidra, ejerciendo de jurado popular tras la correspondiente degustación.

Asimismo, la preba oficial contará con un jurado profesional formado por María José Hevia, Avelino Fuentes, Loreto García, Jackeline Marcano, Pablo Álvarez y Gigel Ciubotariu, que catarán y valorarán las sidras presentadas.

Ampliar

Novedad

Este año, la organización rendirá homenaje a los cuatro socios fundadores de la Preba de la Sidra:

Francisco Álvarez Colunga, Ricardo Suárez Morán, César Suárez Junco y Manuel Antonio Rodríguez García, reconociendo su labor y compromiso con la tradición.

La principal novedad de este año es que de forma paralela se celebrará la I Preba de la Sidra Casera de Gascona, organizada por la Federación Asturiana de la Sidra Casera.

La Preba de la Sidra de Oviedo incluye también un programa de actividades entre las que se encuentran una exposición de utensilios tradicionales del mayado, actividades infantiles, charangas y folclore asturiano. Hoy, a las 20 horas, tendrá lugar la actuación en directo del grupo asturiano Cum Laude, que pondrá la nota musical a la jornada festiva.

La calle Gascona donde se celebra la Preba de la Sidra de Oviedo es una de las más antiguas y de más solera de la capital asturiana. Tiene su origen vinculado a la tradición del Camino de Santiago, y es una de las más transitadas de toda Asturias por propios y foráneos que llegan hasta allí deseosos de degustar la mejor gastronomía asturiana y la mejor sidra.

Si ya has vivido la Preba de la Sidra, sabes que no puedes faltar a la cita. Y si aún no conoces esta fiesta, esta es tu oportunidad para sumarte a una de las celebraciones más auténticas de nuestra tierra.

Por sabor, tradición y ambiente, mañana domingo ¡la cita es en Gascona!