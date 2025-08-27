Gimnasios al aire libre en Oviedo para «socializar y pasar tiempo de ocio» El programa municipal Ejercicio en Parques Biosaludables ha convertido los parques de la ciudad en espacios en los que las personas mayores de 55 años pueden practicar deporte

Cada lunes y miércoles por la mañana, un rincón de Oviedo se transforma en un centro de salud y socialización. No hay paredes, ni cuotas mensuales, ni música estridente. El único sonido es el de las risas, las indicaciones del dinamizador y el suave chirrido de las máquinas biosaludables. Son los gimnasios al aire libre de Oviedo, una red de parques equipados que este verano, gracias a un nuevo programa municipal, se han convertido en un punto de encuentro vital para los mayores de la ciudad.

Esta iniciativa, impulsada desde los Centros Sociales, está canalizando el interés de decenas de ovetenses por mantenerse activos. La actividad, bautizada como Ejercicio en Parques Biosaludables, es una propuesta incluida por primera vez este verano en el programa 'Actividades al aire libre. Y en verano también... Seguimos contigo'. Según explican Sofía Paredes González, coordinadora del Equipo de Dinamización de Centros Sociales, y Marta Coppen Zarracina, dinamizadora sociocultural, la acogida ha sido excelente. «Es una actividad novedosa y generó curiosidad entre nuestro público habitual», señalan.

Edad: mayores de 55 años

Lugares: Campo San Francisco, Parque de Invierno, Parque Vetusta y Parque de la Corredoria

El programa, dirigido a mayores de 55 años, se desarrolla en cuatro de las nueve instalaciones de la ciudad: Campo San Francisco, Parque de Invierno, Parque Vetusta y Parque de la Corredoria. «El perfil de participantes son sobre todo mujeres y, por norma general, personas que ya realizan otras actividades físicas», explican las organizadoras. «Observamos un interés en aprender a utilizar correctamente estos aparatos que están al alcance de cualquiera, para poder seguir haciendo uso de ellos sin supervisión», comentan. «Además, es un punto de sociabilización y encuentro del que salen posteriores iniciativas para pasar juntos un tiempo de ocio de calidad».

A pie de máquina, un grupo de usuarias habituales, Manuel Prados, María Jesús Ballesteros, Pedro Moros, Ana Cañas y Ana Carmen, confirma las bondades del programa. «Venimos al Campo San Francisco los miércoles a través de los Centros Sociales», explican mientras se turnan en los aparato.

A pocos metros, en la cancha de baloncesto, Fernando Herrera aprovecha un descanso. «No hay casi lugares en Oviedo para ir con el balón a hacer deporte», lamenta. «Esta cancha es la más decente. La fábrica de armas estaba fatal. En el parque de Invierno tienen dos canastas, pero hacen falta más sitios donde poder hacer ejercicio», demanda mientras sigue con su rutina matinal de bici y tiros a canasta.