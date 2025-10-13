El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un coche de la Policía Nacional. E. C.

Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo

Su pareja dio el aviso a las autoridades y en principio todo apunta a que se trata de una muerte natural

A. A.

Oviedo

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

El cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad apareció este domingo en un piso Oviedo, en concreto en uno la calle Foncalada en el que, al parecer, residía junto a su pareja. En principio, según aseguraron las fuentes policiales consultadas, no se han apreciado signos de violencia en el cadáver y todo hace indicar que se trata de un caso de muerte natural.

Al tratarse del hallazgo de un cuerpo, hasta el lugar se trasladaron rápidamente unidades tanto de la Policía Nacional como agentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, así como personal del servicio de emergencias, que únicamente pudieron certificar la muerte antes de la llegada de la funeraria. Fue la pareja de la mujer la que avisó a las autoridades.

El suceso originó un gran revuelo entre los vecinos de la zona durante la tarde del domingo, a eso de las 19 horas.

