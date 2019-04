No hubo nadie que pudiera contener la emoción en el homenaje que más de 300 bomberos de todos los parques de España rindieron a Eloy Palacio, el compañero fallecido el 7 de abril de 2016 en el incendio de Uría. Una gala en la que la familia del bombero fallecido en acto de servicio recibió 172.000 euros. Una cuantía recaudada tras la campaña, iniciada hace un año, 'Una guardia por Eloy', cuyo objetivo era dar amparo a la viuda e hijos de Eloy Palacio tras la sentencia que falló que la muerte del bombero se debió a una imprudencia. «Una cantidad muy digna que ha salido de los bomberos y de ciudadanos anónimos», agradeció un emocionadísimo Juan Carlos Fernández, 'Cuni', el compañero de Palacio durante el fatídico día del siniestro de Uría, en el que resultó herido.

Sobrecogedoras fueron las palabras de agradecimiento de la viuda y del hijo mayor de Eloy Palacio. «La ayuda recibida significa una seguridad para nuestro futuro. Un sacrificio para no dejarnos en el abandono, nos queda en el corazón vuestro apoyo y cariño», enfatizó Marta Valle. «Difícil es estar sin emocionarse porque os miro y todos me recordáis a mi padre. Él me decía que no había nada mejor que ser bombero, se sentía realizado con su profesión porque era una forma de ayudar a todas las personas», destacó David Palacio.

En la gala no faltaron las reivindicaciones, la esencial y por la que surgió este movimiento fue la petición de regular a través de una ley marco la profesión de bombero en toda España y con unos criterios únicos e iguales para todos los parque del territorio nacional.