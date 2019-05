Los hosteleros y el PP cargan contra 'Rivi' por suspender la feria ganadera Ganaderos y reses en el polígono de Olloniego-Tudela en la pasada feria de La Ascensión. / MARIO ROJAS Atribuyen la cancelación de esta cita de La Ascensión a la «incapacidad y negligencia» del concejal de Festejos ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 31 mayo 2019, 01:34

La Asociación de Hostelería y Turismo (Otea) lamenta que se han cumplido los «peores presagios» con la cancelación, por primera vez en su historia, de la feria ganadera de La Ascensión, prevista para mañana en el polígono de Olloniego-Tudela. Una decisión que el equipo de gobierno atribuye a la «falta de reses» y a que ya es época de pastar en la montaña, argumentos de los que dudan tanto los hosteleros como el Partido Popular.

Ambos culpan de lo ocurrido al edil de Cultura, Roberto Sánchez Ramos. Desde Otea dicen estar «enfadados» porque una de las fiestas con más arraigo en el municipio -sus orígenes se encuentra en el siglo XVI- no se vaya a celebrar este año. «No tiene límites la incapacidad y negligencia del edil de Festejos. Es una vergüenza la falta de interés y la desafección del equipo de gobierno», apuntó ayer la junta local del colectivo a través de una nota de prensa en la que también señaló que no existen excusas para argumentar «la inoperancia más absoluta» de no convocarla a tiempo.

La concejala en funciones del Partido Popular Belén Fernández Acevedo comparó ayer a 'Rivi' con «'Jack el destripador 'de la cultura» porque parecía «imposible» que superase «su récord de inutilidad». «Esta cita más que un homenaje al campo asturiano parece una loa al independentismo catalán -en referencia a la actuación de La Colla Castellers de Sarriá del sábado por la tarde y el domingo por la mañana en la Losa- y a los cuentacuentos del régimen social», sostuvo.

También mostró sus dudas sobre la celebración de la hoguera de San Juan, cita celebrada los últimos cuatro años en la plaza de Catedral. El Ayuntamiento aún no ha recepcionado las obras de arreglo del pavimento y a menos de un mes de la noche más corta del año no se sabe nada de la programación.

Quejas vecinales

Por su parte, el presidente de la asociación vecinal de La Fontica, Mario Fernández, señaló ayer que la zona rural se siente cada vez «más olvidada» porque un año más La Ascensión «es un desastre» y «para colmo» se cancela la feria ganadera.

Muchos ovetenses también echarán de menos la cita. El prejubilado Gil Garrido afirmó ayer que le parece «fatal» la ausencia. Dice que las disculpas dadas para su anulación son «una excusa» y añade que el equipo de gobierno quiere «acabar» con las tradiciones: «El tripartito quiere acabar con todo. Primero rompió por la puerta de atrás el convenio con Llanera, después montó su chiringuito en Olloniego y ahora lo suspende».

Mientras, Ángeles de Silva añadió que el equipo de gobierno «no tiene que quitar nada» porque esta cita tiene «muchos años de arraigo y Mari Ángeles Varas lo atribuyó a que «ya no hay ganado en Asturias si lo comparamos con el que había cuando yo era pequeña». Asimismo, Flor de María Jiménez señaló que la suspensión de la cita se debe a la «mala gestión» del equipo de gobierno y comparó la situación como si en el Martes de Campo «no hubiese bollos».

Ángel Fernández, en cambio, se mostró totalmente a favor de suspender el evento. Es «vegetariano» y pide que esta cita «no se vuelva a celebrar».