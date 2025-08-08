Los hosteleros del casco antiguo de Oviedo volverán a sacar sus barras a la calle por San Mateo Todos los locales de la ciudad podrán cerrar una hora más tarde en función de sus licencias y las terrazas ampliarán su funcionamiento

A. Arce Oviedo Viernes, 8 de agosto 2025, 22:27

Un año más, los hosteleros del casco histórico de Oviedo podrán sacar sus barras a la calle durante la celebración de las próximas fiestas de San Mateo. El Ayuntamiento ha publicado la resolución de Alcaldía y la documentación necesaria para que los empresarios puedan realizar sus solicitudes ante el registro municipal de Licencias. La medida sólo estará disponible para los locales del barrio viejo que se encuentren dentro de la zona delimitada como recinto festivo, entre las calles Argüelles, Jovellanos, Paraíso, Padre Suárez, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Martínez Marina, Cabo Noval, Marqués de Santa Cruz, la plaza de La Escandalera y las calles Rosal y Quintana. Además, entre el 11 y el 21 de septiembre, en todo el municipio, todos los establecimientos podrán cerrar una hora más tarde de la permitida.

Por un lado, bares, cafeterías, restaurantes y sidrerías podrán cerrar entre semana a las 2.30 horas y los viernes, sábados y vísperas de festivo a las 3.30. Los locales con música amplificada lo harán hasta las 4.30 horas entre semana y las 6.30 en fin de semana y las vísperas, mientras que discotecas y asimilados podrán abrir hasta las 6.00 y 8.30 horas de la madrugada, respectivamente. Las terrazas, por otro lado, podrán ampliar su funcionamiento hasta las dos y tres de la madrugada entre semana y fin de semana, respectivamente; y en el recinto festivo del casco Antiguo, donde se prevé la mayor concentración, los bares ajustarán su cierre al horario de las casetas de hostelería.

Así, las barras exteriores de los bares de la zona contarán con un máximo permitido de 3,40 metros de longitud y deberán estar separadas de la fachada de hasta 1,75 metros, dejando un paso libre de 3,5 metros para peatones y emergencias. Podrán incluir iluminación y arcones refrigeradores, pero no equipos para preparar alimentos ni música pregrabada, y deberán retirarse el 21 de septiembre, informa el Ayuntamiento.

