Los hoteles de Oviedo resisten gracias al turismo deportivo y sanitario

Los hoteles de Oviedo han experimentado una Semana Santa sensiblemente más floja que la del año anterior. Aunque algunos establecimientos lograron mantener buenos niveles de ... ocupación, el balance general no alcanza para cubrir el entusiasmo de 2024, un año –el de la capitalidad gastronómica– especialmente positivo para el turismo en Oviedo en el que se batieron todos los récords. A falta de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el presente mes, en marzo se vivió un ligero retroceso en viajeros y pernoctaciones en los hoteles de Oviedo motivado, entre otras cosas, por el mal tiempo. Algo parecido ha ocurrido en abril. Las numerosas cancelaciones de última hora han hecho mella en las optimistas previsiones iniciales que tenían los empresarios.

Lo explica a este diario la directora del Hotel Barceló Oviedo Cervantes, Ariane Montals. Admite que la expectativa para esta Semana Santa era muy alta, alimentada por el excelente comportamiento de 2024, y que las cancelaciones se han notado mucho. «Anunciaban mal tiempo y la gente busca el sol. Eso pesa mucho cuando compites con otros destinos y por ello nos canceló mucha gente a pocos días de comenzar la Semana Santa».

La directora del Barceló también destaca un cambio de tendencia en los hábitos de reserva, con un incremento notable en las estancias entre semana, gracias sobre todo al turismo de negocios, los congresos y la actividad médica relacionada con centros como el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. «Aquí tenemos gente entre semana con estancias largas que se viene a operar y eso nos ayuda muchísimo todo el año, no sólo en épocas puntuales», asegura.

Una percepción que comparte Daniel García, director del NH Oviedo Principado, quien también advierte que los fines de semana ya no son el único termómetro del turismo local. «La ocupación fue buena en líneas generales, aunque flojeó especialmente el sábado. Sin embargo, la Oviedo Cup fue clave para animar las reservas. Este tipo de eventos deben formar parte del calendario permanente si queremos una ciudad con movimiento todo el año», sentencia.

A pesar de los datos y de cierta preocupación por el futuro del modelo turístico local, el sector hotelero ovetense mantiene el ánimo, aunque reclama con urgencia planificación, promoción y equilibrio. «Oviedo no puede dormirse. Gijón nos saca ventaja en muchas cosas porque siempre tiene actividades que hacer y eso atrae gente», expone García.

Pisos turísticos

Sobre la mesa del sector también se encuentra el auge de los pisos turísticos, en los que por ahora no es posible medir las pernoctaciones como sí se puede hacer en los hoteles, en los que han bajado. Marta Bravo, directora del Hotel Vetusta, lanza una advertencia clara: «Ahora mismo hay más camas que clientes. Oviedo tiene muchísima oferta y si no seguimos trabajando bien la promoción y la estrategia turística, tendremos un problema», señala. En cifras, la capital contaba en marzo con 60 hoteles abiertos y 5.188 plazas disponibles, así como con 1.100 pisos turísticos registrados.

A pesar de ello, no todos los hoteleros comparten criterio. La directora del Barceló considera que ambos modelos pueden convivir. «No nos afectan especialmente. Es otro tipo de cliente, más enfocado a familias o estancias largas; nosotros trabajamos con un perfil más profesional y sanitario. Creo que podemos coexistir sin problema».

Sobre el asunto del precio, Bravo es tajante. «Oviedo es una de las ciudades más baratas de España. Esta Semana Santa llenamos al 100%, pero eso no basta. No se puede vivir de una semana buena o de un verano. Necesitamos continuidad y que el turismo genere riqueza y empleo estable», afirma con rotundidad ante el avance de las viviendas vacacionales. «Está bien para quien no tiene que mantener una plantilla todo el año y comer de ello», señala. «La clave está en la calidad, no en la cantidad. Si bajamos precios, perdemos valor. Y eso, a medio plazo, es insostenible», concluye.

No obstante, el gobierno local confía en su estrategia a largo plazo, al margen de «fluctuaciones» por motivos de calendarios o climatología, y se ampara en el crecimiento que ha experimentado el turismo en la ciudad desde 2019 y en la importancia que ha ganado en el destino en un panorama nacional cada vez más competitivo.