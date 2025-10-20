El Principado destina 890.000 euros para mejorar la eficiencia energética en el IES Alfonso II de Oviedo

Acercándose ya a los sesenta años desde su construcción, en 1967, el Instituto de Educación Secundaria Alfonso II se someterá a nuevas obras. La ... Consejería de Educación acometerá la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad del centro educativo de la calle Santa Susan. El Consejo de Gobierno del Principado dio este lunes el primer paso al autorizar un gasto de 890.978 euros, que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Los trabajos durarán seis meses y se ejecutarán, según informaron fuentes regionales, «durante este año y el próximo». El proyecto incluye dos actuaciones en los dos edificios principales del IES. «En el inmueble original catalogado se instalará una cubierta y se repararán las viseras exteriores; por su parte, ene l nuevo inmueble se aislará la cubierta, se sustituirán las carpinterías y se colocará un ascensor». La actuación incluirá la reparación de la verja del acceso principal al instituto.

Una obra que se suma a la finalizada el pasado junio y que permitió la renovación de la instalación eléctrica, con una inversión de 110.000 euros.

No será el único gasto previsto por el departamento dirigido por Eva Ledo en centros de Secundaria. Destinará otros 70.693 euros para la adquisición de mobiliario –323 butacas abatibles–para los salones de actos del IES Margarita Salas de La Corredoria, que abrió sus puertas este curso, y el de La Florida, inaugurado el pasado curso y que pasará a llamarse Xuan Bello, La empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 3 de noviembre.