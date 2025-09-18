El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concepción Saavedra, Aquilino Alonso, Marcelino Pérez, Lucía Logares, Rosana Montes y Concepción Alonso. R. F.

Inteligencia artificial para gestionar mejor las llamadas del centro de salud de El Cristo

Concepción Saavedra explica a representantes vecinales las actuaciones previstas en el equipamiento

R. Francés

Oviedo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:47

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, mantuvo una reunión con vecinos a quien informó que su intención es mejorar el servicio del centro de salud de El Cristo a través de la inteligencia artificial para gestionar mejor las llamadas y las consultas. «Se está trabajando en la accesibilidad, mejorando un poco toda la zona administrativa y ahora parece que hay una cierta mejora. De todas formas, seguimos trabajando en ese sistema de información que ya se finalizará en el 2026 para que haya una accesibilidad al 100 por ciento en Primaria, a través de un agente virtual y de inteligencia artificial, además de reforzar las unidades administrativas».

Así lo expresó Saavedra en un encuentro con Marcelino Pérez, de la Asociación Buenavista-El Cristo-Montecerrao; Rosario Montes, de la Asociación Peñavís de Las Caldas, y Lucía Logares.

Por otra parte, la Consejería de Salud insistió en que tiene previsto mejorar los servicios de urgencias de Atención Primaria en los centro de salud de La Lila y La Ería en 2026 para «hacerlas más resolutivas». Saavedra aseguró que «estamos trabajando los centros de alta resolución de urgencias de Atención Primaria y durante el año 2026 tenemos previsto acometer las mejoras en La Lila y también La Ería». Y añadió: «Es hacer unas unidades más resolutivas de urgencias, con más recursos, que permitan también dar una respuesta a la urgencia sanitaria».

