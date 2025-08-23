El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Laura Puertas, en el campus del Milán, donde cursó sus estudios de Lengua Española. Mario Rojas

Laura Puertas

«La investigación es uno de los motores de un país y no debe dejarse de lado»

«Estar en Harvard me aportará experiencias que nunca pensé que estarían a mi alcance y en mi caso es gracias a las becas públicas»

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:24

Laura Puertas (Oviedo, 2001) está a punto de convertirse en la embajadora de Asturias –y también de una parte del asturianismo– durante todo un ... año en la universidad más prestigiosa del planeta. A sus 24 años, esta graduada en Lengua Española y especializada en Llingua Asturiana por la Universidad de Oviedo ha conseguido una beca de investigación para realizar una estancia de un año en el Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Lleva años preparándose para lograrlo y admite que aún no termina de creérselo del todo en esta entrevista concedida a EL COMERCIO cuando apenas le faltan ya unas pocas semanas para montarse en el avión rumbo a los Estados Unidos. Un camino largo y duro para llegar hasta este punto en el que ha tenido que esforzarse, pero que no hubiese sido posible, reivindica, «sin la Universidad pública y los programas de becas».

