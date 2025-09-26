El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Los tres concejales de IU-Convocatoria por Oviedo. M. Rojas

IU apoya la concentración en Oviedo para reclamar más personal en los centros de salud

Treinta y seis asociaciones han convocado para este sábado un acto de protesta a las 12 horas, en la plaza del Carbayón

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:14

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo respalda la movilización convocada para este sábado, a las 12 horas en la plaza del ... Carbayón, por treinta y seis asociaciones vecinales de la zona urbana y rural para pedir al Principado que tome medidas ante la «degradación» de los centros de salud por la falta de personal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  2. 2

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  3. 3 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  4. 4 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  9. 9 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  10. 10 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio IU apoya la concentración en Oviedo para reclamar más personal en los centros de salud

IU apoya la concentración en Oviedo para reclamar más personal en los centros de salud