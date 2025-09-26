IU apoya la concentración en Oviedo para reclamar más personal en los centros de salud
Treinta y seis asociaciones han convocado para este sábado un acto de protesta a las 12 horas, en la plaza del Carbayón
Susana Neira
Oviedo
Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:14
El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo respalda la movilización convocada para este sábado, a las 12 horas en la plaza del ... Carbayón, por treinta y seis asociaciones vecinales de la zona urbana y rural para pedir al Principado que tome medidas ante la «degradación» de los centros de salud por la falta de personal.
«La Atención Primaria es la base del sistema sanitario y necesita una inversión clara, con recursos humanos y materiales suficientes. No podemos seguir aceptando que Oviedo esté en desventaja respecto a otras ciudades y exigimos al Principado que actúe ya, que no se escude más en el HUCA», indicó el portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares. Recordó que hace ya más de un año el Pleno municipal acordó reclamar al Gobierno regional más personal para los centros de salud y «sigue sin dar respuesta».
