36 asociaciones vecinales de Oviedo se movilizan contra la «degradación» de la atención en los centros de salud Llaman a participar en una concentración este sábado para reclamar más médicos, enfermeras y administrativos en la Atencíón Primaria

Susana Neira Oviedo Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:03 Comenta Compartir

El movimiento vecinal de Oviedo se moviliza contra la «degradación» de la atención en la Atención Primaria ante la falta del personal médico, de enfermería y de administrativos, que repercute en una sobresaturación del servicio y en que, en lugar de tardar «dos o tres días en darte una cita, ahora hemos pasado a ocho, diez o quince días, incluso más». Treinta y seis asociaciones y plataformas, de la zona urbana y rural, saldrán a la calle este sábado, a partir de las doce de la mañana, en la plaza del Carbayón, frente a la sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

«Vamos a presentar un documento donde exigimos al Gobierno del Principado que ponga remedio y que haga las reformas necesarias para que la Atención Primaria cuente con el personal necesario para que sea de calidad y que esta no solamente sea para la gente que lo puede pagar», explicó este jueves, durante una comparecencia ante los medios, Noelia García, de la Asociación Vecinal Nuevo Ventanielles, que actuó de portavoz de los colectivos acompañada de Santiago Camporro, presidente de la Asociación Paulino Vicente de Teatinos y Campo de los Reyes.

La deriva en los centros de salud consideran que ha sido progresiva en los últimos años. Hasta el punto de que en la actualidad, denuncian, en todos los centros de salud, «faltan médicos, faltan pediatras, faltan enfermeras... falta personal en general; y es un conjunto de situaciones que se dan en todos los centros de salud de Oviedo», expuso García.

En su opinión, una de las soluciones a esa falta de profesionales de la Medicina es ampliar el número de plazas en la Universidad. Precisamente, esta semana la consejera de Salud, Concepción Saavedar, reconoció que la administración regional tenía dificultades para encontrar profesiones y que en ocasiones puntuales habían tenido que contratar médicos sin la especialidad homologada como medida excepcional y transitoria para cubrir las demanda.

Esas vacantes sin cubrir, según los representantes de los vecinos de Oviedo, generan un bucle. «Si los médicos están en un curso que tengan que hacer, de vacaciones o de baja por enfermedad, se alargan los plazos para las citas, y esa lista de un médico pasa a otro, que se sobrecarga y la atención acaba siendo un absoluto caos». Algo que, consideran «no puede suceder porque la Atención Primaria es la base de nuestro sistema de salud».

La falta de administrativos es otro de los problemas, ya que en ocasiones hay que realizar varias llamadas para recibir respuesta al otro lado el teléfono en el centro de salud. «No pueden ni atender adecuadamente la centralita telefónica y por eso pasan este tipo de cosas», apuntó Camporro.

Tras el llamamiento a todos los vecinos de Oviedo a salir de la calle este sábado, los 36 colectivos que se han unido para respaldar esta petición no descartan organizar otras nuevas protestas, incluso a nivel regional. «A través de colectivos vecinales como la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias terminaremos haciendo algún tipo de concentración o acción a nivel regional. Porque ahora estamos hablando de Oviedo, pero en Gijón, y sabemos también que en otros lugares de Asturias, se está padeciendo una situación idéntica».

Los colectivos firmantes de los barrios y la zona rural Las asociaciones vecinales que apoyan la concentración organizada para este sábado, a las 12 horas en la plaza del Carbayón de Oviedo, son: Paulino Vicente y Campo de los Reyes; Nuevo Ventanielles; Otero Norte; Prado de la Vega; Las Campas del Naranco; Naranco Norte; Distrito Este; Activa Ciudad Naranco; Ciudad Naranco 'La centralilla'; Otero y San Lázaro; La Monxina; San Juan de La Corredoria; Fuente Pando de Pumarín; Oviedo Redondo; El Conceyín de La Corredoria; La Florida; Limanes; Olloniego; San Cipriano de Pando; Siones; San Julián de Tudela Veguín; Fuente Pelayo de Villafría; La resistencia de Colloto; la plataforma vecinal Contra las Plantas de Hormigón y Asfalto; Puerto y Ribera de Abajo; Santianes; Latores; Villamar; Santiago de La Manjoya; Fontán-Perez de Ayala; la plataforma vecinal Sos HUCA; Guillén Lafuerza y Rubín; Peña Vis de Las Campas; Oviedo Antiguo; Barrios del Trubia y La Mortera de Olloniego.