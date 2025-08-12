IU coloca la bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento de Oviedo

La tranquilidad en la actividad política en el Ayuntamiento, ahora que se ha trasladado todo anuncio o acto a la Feria Internacional de Muestras de ... Asturias (FIDMA) en Gijón, la quebraron un poco este lunes los concejales de IU-Convocatoria por Oviedo Cristina Pontón y Alejandro Suárez. De manera subrepticia se subieron al balcón de la Casa Consistorial para mostrar dos banderas palestinas con el fin de enseñar a los ciudadanos su preocupación por el problema palestino y la situación de la guerra en Gaza, donde están muriendo miles de inocentes en una guerra que no parece tener fin.

Tras abandonar el balcón del Ayuntamiento y ya en la plaza, sin que ningún policía o concejal de otro grupo político hiciera acto de presencia o reprochase a los ediles de IU su actuación, Suárez exigió al gobierno local que investigue las declaraciones «negacionistas del genocidio en Gaza» vertidas por parte de la presidenta de la comunidad judía en Asturias, Aída Oceransky, y apoyadas en las redes sociales.

«El apoyo en redes a la difusión del negacionismo sobre lo que está sucediendo en Gaza solo es comparable al negacionismo nazi. En Auschwitz se exterminaba a un pueblo, hoy se extermina en los mismos términos a otro pueblo, cualquiera que niegue esta realidad está haciendo negacionismo como se hizo en su día por parte de los nazis y eso no puede tener cabida ni ningún tipo de apoyo político desde ninguna institución», dijo Suárez.

El edil considera que el «negacionismo» de lo que está pasando hoy en Gaza, «en los términos ofensivos, xenófobos, racistas, en los que se produjo, es inaceptable»

De la misma forma que lo va a hacer el PSOE como ya anunció hace unos días el PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo va a pedir una investigación sobre estas declaraciones. «Esta fuerza política y las fuerzas políticas democráticas están hermanadas con todo el movimiento democrático del mundo con el movimiento democrático judío, también pero no vamos a tolerar el filonazismo y la cobertura al exterminio de un pueblo. Es indignante lo que está sucediendo y le pedimos a la Federación de Comunidades Judías Estatal que reflexione y que no tiene que defender a su extrema derecha tiene que defender al pueblo judío», dijo el edil.