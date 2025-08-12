El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Suárez y Cristina Pontón con dos banderas palestinas en el balcón de la Casa Consistorial. Alex Piña

IU coloca la bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento de Oviedo

El concejal Alejandro Suárez exige una investigación sobre las declaraciones «negacionistas» sobre Gaza de Aida Oceransky, portavoz de la comunidad judía

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 12 de agosto 2025, 07:42

La tranquilidad en la actividad política en el Ayuntamiento, ahora que se ha trasladado todo anuncio o acto a la Feria Internacional de Muestras de ... Asturias (FIDMA) en Gijón, la quebraron un poco este lunes los concejales de IU-Convocatoria por Oviedo Cristina Pontón y Alejandro Suárez. De manera subrepticia se subieron al balcón de la Casa Consistorial para mostrar dos banderas palestinas con el fin de enseñar a los ciudadanos su preocupación por el problema palestino y la situación de la guerra en Gaza, donde están muriendo miles de inocentes en una guerra que no parece tener fin.

