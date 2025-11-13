El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un autobús urbano, en la calle Marqués de Santa Cruz. Alex Piña
Transporte público

IU pide al PP que incluya en el presupuesto la actualización de líneas de autobús urbano de Oviedo

Gaspar Llamazares también solicita una agilización de frecuencias y lanzaderas directas hacia puntos como el HUCA y los campus

A. Arce

Oviedo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:52

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo emplazará al equipo de gobierno local del PP a incorporar en el presupuesto municipal de 2026 las que, a juicio del portavoz de la formación de izquierdas, Gaspar Llamazares, son «las principales demandas vecinales» en materia de transporte público. Ello, aseguró este jueves a través de una nota de prensa, «para garantizar un servicio más eficiente, accesible y sostenible para todos los barrios y parroquias del concejo».

Llamazares calificó como imprescindible que en el marco de la negociación presupuestaria se incluya la actualización de las líneas y una agilización de las frecuencias, especialmente aquellas que afectan a Colloto, La Manjoya y Latores, «zonas que llevan años reclamando mejoras en la conexión con el centro urbano».

Por otro lado, IU propone la introducción del transporte individual a demanda en las zonas rurales, una medida, continuó el portavoz de la formación, «que facilitaría los desplazamientos de la población que actualmente carece de alternativas de movilidad adecuadas». También pedirán la puesta en marcha de lanzaderas directas hacia puntos estratégicos como el HUCA y los campus universitarios, sobre todo en las horas punta «para favorecer un transporte público ágil, cómodo y que responda a las necesidades reales de la ciudadanía ovetense».

«El transporte público es un servicio esencial y un derecho ciudadano», aseveró Llamazares. «No podemos seguir con líneas y frecuencias que no responden a las necesidades reales de la ciudadanía». En sus palabras, «algunos barrios y parroquias siguen desconectados y exigimos al equipo de gobierno que el presupuesto de 2026 sea el punto de partida para una movilidad más justa y sostenible», concluyó.

