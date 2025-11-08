IU solicita al gobierno local un «compromiso claro con un Real Oviedo de Primera»

A. A. Oviedo Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:49 Comenta Compartir

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ya ha mostrado su disposición para reeditar el pacto presupuestario con el PP con el objetivo de dotar a las cuentas del equipo de gobierno de «un compromiso social y ambiental que responda a las necesidades reales de la ciudad y sus barrios». Entre sus peticiones al alcalde, Alfredo Canteli, un «compromiso claro con un Real Oviedo en Primera División», según reclamó este sábado el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares.

En ese sentido, el grupo solicita una «mejora sustancial del apoyo al club tanto a nivel general como en actuaciones concretas», e insiste en que se incluyan partidas específicas en 2026 para la mejora de la accesibilidad al estadio Carlos Tartiere.

«Es hora de que el Ayuntamiento cumpla con un Real Oviedo de Primera, resolviendo de una vez los graves problemas de accesibilidad del Carlos Tartiere», afirmó Llamazares. «Este compromiso debe plasmarse claramente en los presupuestos de 2026 y se debe estar a la altura garantizando un estadio accesible y digno para toda la afición», concluyó el edil.

Desde su histórico ascenso, el club carbayón ha sido uno de los principales embajadores de Oviedo en España.