El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un entrenamiento del Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Juan Carlos Román
Real Oviedo

IU solicita al gobierno local un «compromiso claro con un Real Oviedo de Primera»

Llamazares solicita al PP un aumento sustancial del apoyo del Ayuntamiento al club a través de partidas concretas para la mejora de la accesibilidad al estadio Carlos Tartiere

A. A.

Oviedo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ya ha mostrado su disposición para reeditar el pacto presupuestario con el PP con el objetivo de dotar a las cuentas del equipo de gobierno de «un compromiso social y ambiental que responda a las necesidades reales de la ciudad y sus barrios». Entre sus peticiones al alcalde, Alfredo Canteli, un «compromiso claro con un Real Oviedo en Primera División», según reclamó este sábado el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares.

En ese sentido, el grupo solicita una «mejora sustancial del apoyo al club tanto a nivel general como en actuaciones concretas», e insiste en que se incluyan partidas específicas en 2026 para la mejora de la accesibilidad al estadio Carlos Tartiere.

«Es hora de que el Ayuntamiento cumpla con un Real Oviedo de Primera, resolviendo de una vez los graves problemas de accesibilidad del Carlos Tartiere», afirmó Llamazares. «Este compromiso debe plasmarse claramente en los presupuestos de 2026 y se debe estar a la altura garantizando un estadio accesible y digno para toda la afición», concluyó el edil.

Desde su histórico ascenso, el club carbayón ha sido uno de los principales embajadores de Oviedo en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  3. 3 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  4. 4 El Sporting paga cara su racanería
  5. 5

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  6. 6 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  7. 7 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio IU solicita al gobierno local un «compromiso claro con un Real Oviedo de Primera»

IU solicita al gobierno local un «compromiso claro con un Real Oviedo de Primera»