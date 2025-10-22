El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Estado actual del antiguo centro comercial del Calatrava de Oviedo. Alex Piña
IU vuelve a cargar contra el PSOE «por su apoyo» a la creación de un centro de esta universidad privada en Oviedo

El grupo municipal presenta una proposición en el Ayuntamiento en la que pide que no se le ofrezcan recursos a esta empresa

P. A.

Oviedo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:54

Comenta

Tras la aprobación del decreto del Gobierno del Principado de Asturias que permite la instalación de la Universidad Alfonso X El Sabio –que prevé implantar en el antiguo centro comercial del Calatrava de Oviedo los grados de Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia, y los masters de Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health, además de trasladar la academia MIR–, IU-Convocatoria por Oviedo ha vuelto a cargar contra los socialistas.

«Denunciamos con firmeza el apoyo del PSOE a la expansión de empresas privadas de educación superior en Asturias, y especialmente en Oviedo, donde su implantación supone una amenaza directa a uno de nuestros mayores emblemas: la Universidad de Oviedo», sostuvo el edil Alejandro Suárez. «Las empresas privadas de educación permitidas drenarán recursos destinados a nuestras facultades de Medicina y Enfermería, poniendo en peligro su capacidad formativa en un momento clave».

Ante esta situación, IU-Convocatoria por Oviedo ha presentado una proposición en el Ayuntamiento que exige «unidad institucional y social en defensa del sistema público universitario y de la Universidad de Oviedo como motor educativo, cultural y científico de nuestra ciudad y nuestra región, así como el rechazo firme a la instalación de universidades privadas en terrenos o dependencias públicas de Oviedo, dejando claro y reclamando que el Ayuntamiento no colabore ni ofrezca recursos a estas empresas privadas que atentan contra el interés general, la clase trabajadora y la igualdad de oportunidades».

El edil incidió en que la Universidad de Oviedo ha dado figuras de la talla de Carlos López Otín, Amparo Pedregal, Adonina Tardón o Ángel González, y «el PSOE ha optado por hacerle el juego a quienes solo buscan lucro».

