El juicio contra dos policías locales por el tiroteo de La Florida se celebrará en diciembre La Audiencia solicita al Ayuntamiento de Oviedo que acredite que ambos funcionarios tenían permiso para intervenir de paisano aquella tarde

A. Arce Oviedo Domingo, 24 de agosto 2025, 18:03 Compartir

1, 2 y 3 de diciembre. Son las tres sesiones fechadas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para la celebración del juicio oral contra los dos agentes de la Policía Local de Oviedo involucrados en un incidente con una pareja de jóvenes estudiantes que finalizó con un tiroteo en el barrio de La Florida durante la tarde noche del 24 de junio de 2022. Los dos funcionarios habían requerido la documentación a los chavales, ambos estudiantes de Medicina, que se encontraban dentro de un coche en el aparcamiento del Pozo de San Lázaro de Paniceres. Sin embargo, estos huyeron de la zona al no reconocerles como policías –iban de paisano–, momento en el que uno de ellos disparó, presuntamente, hasta en tres ocasiones contra el vehículo a la fuga. Entre otras cosas, la Audiencia ha solicitado recientemente al Ayuntamiento que remita los documentos que autorizaban a los agentes a realizar intervenciones sin uniforme.

El caso trajo cola. La acusación particular solicita dos años de cárcel por el supuesto delito de homicidio imprudente en grado de tentativa y en concurso con un delito de lesiones al policía que efectuó los disparos –dos impactaron en la puerta trasera izquierda y el tercero, con una trayectoria descendente, entró por la puerta del lado del piloto y reventó la ventanilla–. Para el otro funcionario solicitan el pago de una multa de doce meses por un presunto delito de lesiones durante la intervención. Todo ello, amén de casi treinta mil euros en indemnizaciones.

La defensa de los estudiantes sostuvo en sus conclusiones provisionales que estos se encontraban dentro del coche en el aparcamiento manejando un ordenador portátil y sus teléfonos móviles cuando, de pronto, vieron acercarse a un coche negro sin ningún distintivo visual, del que se bajaron dos hombres vistiendo «ropas oscuras y un objeto naranja colgado de una cadena al cuello». También aseguraba que estos no se identificaron «en ningún momento como Policía» y que, cuando el joven se percató de que uno de ellos llevaba «la mano derecha agarrada a una pistola» sujeta al cinturón, huyeron del aparcamiento temiendo por su seguridad.

Fue en ese momento, tras recorrer diez o quince metros, cuando escucharon los tres tiros. Él conducía y ella, que iba de copiloto, llamó al 112 requiriendo que la Policía acudiese en su auxilio porque les estaban disparando. Poco después, cuando llegaron a la altura de la avenida Luis José de Ávila, vieron a varios coches de la Policía Local dirigirse hacia ellos y el joven detuvo el vehículo.

La cosa no terminó ahí. La acusación particular explica que en esos mismos instantes volvieron a aparecer los agentes de paisano y, mientras uno «encañonaba» con su pistola a la pareja, dentro del coche, el otro sacó del vehículo al conductor y «tras ser arrojado boca abajo en el suelo con la rodilla sobre su espalda», lo engrilletaron y se lo llevaron detenido. Primero al edificio de Rubín y luego ante la Policía Nacional. A la joven, con un fuerte ataque de ansiedad, se la llevaron otros uniformados a la zona de los disparos para la primera inspección del lugar.

Estrés postraumático

La acusación particular también señaló ante el tribunal las importantes secuelas, sobre todo psicológicas, sufridas por la pareja. Él padeció crisis y ataques de ansiedad de repetición como consecuencia de un subsíndrome de estrés postraumático, amén de las lesiones sufridas durante la detención; pero ella se llevó la peor parte. Sufrió, según viene recogido en el documento, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, un proceso depresivo severo motivado por el «miedo a perder la vida», tanto la suya propia como la de su pareja, aquel 24 de junio.

Por su parte, los agentes alegaron en su día que los jóvenes, durante la huida, habían pasado por encima del pie de uno de ellos y acusaron al conductor de atentado, aunque fue absuelto. El Ayuntamiento, a su vez, considera que no existe ilícito penal alguno.