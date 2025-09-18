El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Palacio de Justicia, donde está prevista la celebración del juicio. M. R.

A juicio un vecino de Oviedo acusado de mutilar las orejas a varios perros

Uno de los canes sufrió desgarros, infecciones y perdió un ojo; el Ministerio Fiscal le solicita un año de cárcel por maltrato animal

P. A.

Oviedo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:09

Un vecino de Oviedo, de 31 años, se sentará hoy en el banquillo de los acusado del Juzgado de lo Penal número 3 acusado de mutilar las orejas a varios perros sin supervisión ni intervención veterinaria ni justificación alguna. Se enfrenta, entre otras medidas, a un de prisión.

Así lo pide el Ministerio Fiscal, que sostiene que el acusado guardaba en Colloto múltiples perros de diferentes razas, algunas de ellas conceptuadas como potencialmente peligrosas. A varios de los animales les había cortado las orejas sin supervisión ni intervención veterinaria, ni justificación clínica alguna.

El 27 de junio de 2019, prosigue, donó a un tercero un perro de raza American Bully, de cinco meses. «Esta persona, ante el estado en el que se encontraba el animal, lo llevó a un centro veterinario de Mieres, donde fue necesario extirparle el ojo derecho por la grave perforación que presentaba. El acusado le había cortado las orejas al perro y no le prestó ninguna atención, por lo que tenía las heridas infectadas, con inflamación severa, puntos abiertos y desgarro en ambos pabellones auriculares». No sólo: «Tenía además parálisis en la extremidad posterior derecha, graves heridas por mordedura en la anterior y la posterior izquierda, con infecciones graves en ambas, y una úlcera colagenásica en el ojo derecho, con alto grado de perforación».

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de maltrato de animal doméstico o amansado del artículo 337.1 y 2 c) del Código Penal.

