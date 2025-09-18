A juicio un vecino de Oviedo acusado de mutilar las orejas a varios perros Uno de los canes sufrió desgarros, infecciones y perdió un ojo; el Ministerio Fiscal le solicita un año de cárcel por maltrato animal

Un vecino de Oviedo, de 31 años, se sentará hoy en el banquillo de los acusado del Juzgado de lo Penal número 3 acusado de mutilar las orejas a varios perros sin supervisión ni intervención veterinaria ni justificación alguna. Se enfrenta, entre otras medidas, a un de prisión.

Así lo pide el Ministerio Fiscal, que sostiene que el acusado guardaba en Colloto múltiples perros de diferentes razas, algunas de ellas conceptuadas como potencialmente peligrosas. A varios de los animales les había cortado las orejas sin supervisión ni intervención veterinaria, ni justificación clínica alguna.

El 27 de junio de 2019, prosigue, donó a un tercero un perro de raza American Bully, de cinco meses. «Esta persona, ante el estado en el que se encontraba el animal, lo llevó a un centro veterinario de Mieres, donde fue necesario extirparle el ojo derecho por la grave perforación que presentaba. El acusado le había cortado las orejas al perro y no le prestó ninguna atención, por lo que tenía las heridas infectadas, con inflamación severa, puntos abiertos y desgarro en ambos pabellones auriculares». No sólo: «Tenía además parálisis en la extremidad posterior derecha, graves heridas por mordedura en la anterior y la posterior izquierda, con infecciones graves en ambas, y una úlcera colagenásica en el ojo derecho, con alto grado de perforación».

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de maltrato de animal doméstico o amansado del artículo 337.1 y 2 c) del Código Penal.