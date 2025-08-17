El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un instante del concierto de Guiller Momonje. Mario Rojas
Cultura en Oviedo

El Kuivi «consolida» un modelo cultural alternativo de cara al proyecto Oviedo 2031

El promotor del espacio, Carlos Baumann, destaca la buena sintonía y participación vecinal en un «buen verano» de actividades casi diarias

R. Francés

Oviedo

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:54

El verano en el espacio Kuivi de Oviedo se desarrolla con un importante éxito de público gracias a una programación cargada de conciertos y ... música en vivo que llenan cada semana de los meses de julio y agosto. Este domingo fue el turno de Guiller Momonje. Todo ello en el horizonte del proyecto Capital Europea de la Cultura Oviedo 2031 para la que el Kuivi ya ha servido de escenario en diversos actos, siempre desde el prisma de un modelo cultural alternativo que la candidatura está aprovechando al máximo como uno de los timones del proyecto.

