El Kuivi «consolida» un modelo cultural alternativo de cara al proyecto Oviedo 2031

El verano en el espacio Kuivi de Oviedo se desarrolla con un importante éxito de público gracias a una programación cargada de conciertos y ... música en vivo que llenan cada semana de los meses de julio y agosto. Este domingo fue el turno de Guiller Momonje. Todo ello en el horizonte del proyecto Capital Europea de la Cultura Oviedo 2031 para la que el Kuivi ya ha servido de escenario en diversos actos, siempre desde el prisma de un modelo cultural alternativo que la candidatura está aprovechando al máximo como uno de los timones del proyecto.

Así, el promotor del Kuivi Almacenes, Carlos Baumann, explicó que «la candidatura nos suena muy bien y estamos en sintonía con ellos porque sólo el hecho de ponerse a pensar una plan estratégico cultural en el horizonte de 10 años nos parece muy acorde con los objetivos y principios fundacionales que nosotros manejamos. Estamos muy en línea con la capitalidad cultural, nos gusta su filosofía y es bueno para Oviedo».

Baumann, además de su apoyo al proyecto Oviedo 2031, destacó la importancia del «refugio permanente» en Almacenes Industriales y lo que «ha servido para mejorar nuestra oferta que ya tenía una importante fidelidad de público que ha aumentado».

«Este verano hay que sumar, también gracias a la ubicación permanente, a bastante gente de fuera de la región que se ha acercado gracias a las iniciativas que no ven en sus propias ciudades como nos dice constantemente gente de Madrid, Pamplona o Sevilla», afirmó Carlos Baumann.

Incluso habló sobre el apoyo vecinal al proyecto tanto por la sintonía con los vecinos como por la realización de actividades conjuntas. «La acogida vecinal ha sido buena con la participación de los mismos y la recuperación de la calle como zona de tránsito, no como antes, que era un punto negro», apuntó.