Nicolás González, junto a su mujer, Beatriz Chacón, y sus hijos, Nico y Pepe, en su furgoneta camperizada. Fotos: Alex Piña

«Nos da una libertad inmensa viajar así»

Los autocaravanistas, un grupo de turismo en auge, llenan el área de La Corredoria y piden aumentar plazas y servicios

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:27

El área de autocaravanas de La Corredoria en Oviedo es un ir y venir constante de vehículos con matrículas de toda España y Europa. Inaugurada en 2017 como un servicio gratuito para un turismo en auge, se ha convertido en una parada casi obligatoria para muchos viajeros.

En este aparcamiento se encontraba este viernes la familia de Nicolás González y Beatriz Chacón, llegados de Umbrete (Sevilla) con sus hijos, Nico y Pepe, de 16 y 11 años, y su perro. Llevan ocho años recorriendo España y su testimonio resume el sentir de muchos. «Disponer de una zona de aparcamiento con servicio de vaciado y llenado de aguas es fundamental. Lo necesitamos cada dos días y buscamos estos sitios en Google. Nos da una libertad inmensa viajar así», explica el primero.

Sin embargo, son conscientes de la otra cara de la moneda. «Entiendo que para los vecinos no sea fácil tenernos aquí, y por eso mismo creemos que esta área tiene los días contados y porque faltan plazas», confiesa. A pesar de ello, defiende a su colectivo: «Hay que desterrar prejuicios, porque el que tiene para gastar en este tipo de vehículos es una persona cívica y cuidadosa». Su análisis es crítico pero constructivo. «El área es pequeña, a mí no me importaría pagar por un servicio mejor. Faltan más sitios como este y las rejillas de vaciado de aguas están en mal estado», denuncia, apuntando a una de las quejas más comunes.

Francisco Villanueva, un madrileño que viaja solo, lleva dos días en el área. «Hay escasez de plazas, pero es un problema general en toda España». Su experiencia internacional le da perspectiva: «He estado en Francia, y en Europa nos llevan cuarenta años de adelanto». Miguel Santana y Lucía López, de Gran Canaria, acaban de llegar y solo han parado para usar los servicios antes de continuar su ruta. «No nos vamos a quedar, pero si tuviéramos que hacerlo, nos quedaríamos sin dudarlo», afirman, demostrando la doble función del enclave como punto de servicio rápido.

El aparcamiento de autocaravanas se ha convertido en un servicio esencial, valorado por sus usuarios, que cambian cada pocos días.

