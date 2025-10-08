El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José María González del Valle, Jesús Sanz Montes, Alberto José González Chaves y Leticia Montero. Juan Carlos Román

Un libro en homenaje a «una ovetense entregada a Dios»

El arzobispo presenta una biografía de María Isabel González del Valle, la fundadora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales y en proceso de beatificación

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:45

Comenta

«Era mujer sobria, exacta, muy cordial y sin estridencias que olvidó lo propio cuando Dios le pidió más». Son palabras de monseñor Alberto José González Chaves durante la presentación de su libro 'Estoy enamorada del Señor', de la editorial 'Homo Legens'; una biografía de la ovetense María Isabel González del Valle, fundadora de las Misioneras de las Doctrina Rurales, fallecida en Jerez de la Frontera en 1937 y cuya causa de canonización fue incoada en noviembre de 2023.

La presentación tuvo lugar en el salón Padre Arrupe de la iglesia del Sagrado Corazón (Salesas) en compañía de un sobrino carnal de la protagonista del libro, José María González del Valle Cienfuegos-Jovellanos, y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Entre el público destacaban el deán de la Catedral, Benito Gallego, o el párroco de San Juan, Javier Suárez.

El autor y hagiógrafo, con una amplia experiencia en vidas de santos y un amplio currículum como sacerdote dentro de la Iglesia Católica, explicó que «presentar el libro en Oviedo es un acto de gratitud» porque María Isabel «fue siempre muy ovetense y, por tanto, es imposible entender su vida sin esta ciudad y las calles donde se crió en una familia culta y religiosa que forma parte del alma de Oviedo, pues su casa era un taller de urbanidad donde la cultura no se ostentaba, se vivía y la música era su lengua materna. Sólo se puede entender su vida interior como una partitura muy bien afinada. Por eso María Isabel sabrá convertir su tono alegre y elegante en la música de la caridad».

Pese a su educación, «no confundió brillo con ostentación y aprendió a no separar belleza de bondad, que desembocó durante la madurez en un arte que se transformó en olvido propio cuando Dios le pidió más». Y ese más fue la pobreza, la enseñanza, la creación de las Misioneras de las Doctrinas Rurales junto al jesuita Tiburcio Arnáiz. Una ovetense, en definitiva, «entregada a Dios».

Precisamente sobre la creación del cuerpo de misioneras se paró Jesús Sanz Montes durante su turno de palabra. El arzobispo habló de vocación y resaltó que «tanto ella como sus primeras compañeras se reconocen en una vocación novedosa, una obra apostólica sin ser religiosas reconocidas en un principio, pero había en esas jóvenes una intemperie en la que Dios quería escribir una página novedosa».

Sanz Montes, fiel a sí mismo, recordó los momentos en que María Isabel González del Valle fue hostigada durante la II República por su catolicismo y tras citar unas palabras de la misionera sobre su padecer afirmó: «¿Les suena?, pongan música a esta letra y tendremos la actual sinfonía».

