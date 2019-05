«Al Martes de Campo le pondría una rapsodia asturiana con trozos alegres» Purita de la Riva con uno de sus pianos en su casa. / ALEX PIÑA Purita de la Riva | Pianista y socia de honor de la Sociedad Protectora de La Balesquida Está emocionada por un reconocimiento «que no creo que merezca» y ofrecerá un recital el miércoles en el Teatro Filarmónica ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 1 junio 2019, 01:10

Una «emocionada» Purita de la Riva (Oviedo, 1933) será nombrada el miércoles socia de honor de la Protectora de La Balesquida, que rinde así homenaje a una de las pianistas ovetenses más queridas. A los 9 años dio su primer concierto por la radio y ha sido más de cuarenta años profesora en el Conservatorio, actividad que compaginó con los escenarios durante toda su carrera, excepto un parón por la muerte de su padre. Su siguiente recital será el día 5, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica.

-¿Qué sintió cuando le comunicaron esta distinción?

-Un honor además de sorpresa, alegría y agradecimiento hacia las personas que han tenido la idea. No creo que merezca tanto, pero bueno...

-No se lo esperaba...

-No tenía ni la más remota idea. Primero me lo dijeron de forma verbal y después me llegó una carta del presidente. La junta directiva tomó la decisión por unanimidad.

-El acto es el miércoles en el Teatro Filarmónica. ¿Tiene preparadas algunas palabras de agradecimiento?

-Es mejor ser espontánea. Espero que no me domine mucho la emoción.

-Y después dará un concierto.

-No será un recital largo e interpretaré algunas obras que decidiré sobre la marcha (ríe).

-Le gusta improvisar.

-Habrá alguna canción asturiana de González del Valle y también tengo pensado una sorpresa.

-¿La puede desvelar?

-Bueno... Es un 'Ave María' a la virgen, que para eso es la patrona y la reina. Esta obra es muy conocida y su compositor es Gounod, aunque tocaré el arreglo hecho por Zabalza. La partitura la tenía en casa y la encontré en un libro.

-¿Será la primera vez que la toque en público?

-Ya lo hice en un recital en la iglesia de Salesas y gustó mucho. Hubo a gente a la que le cayeron las lágrimas porque no se lo esperaban.

-¿Y qué canción cree que pega para el día del Martes de Campo?

-Con la música de hoy en día y que gusta a la juventud no estoy muy metida y yo pondría alguna asturiana. Por ejemplo, una rapsodia con trozos alegres y bonitos.

-¿Se acuerda desde cuando es socia de la Protectora de La Balesquida?

-La fecha exacta no, pero lo soy desde hace muchos años. No hay que olvidar que tengo 86.

-¿Y es de las ovetenses que come el bollo en el Campo?

-La verdad es que no. Mis primogénitos no eran asturianos, vinieron desde La Bañeza para que mi padre fuese magistrado de la Audiencia y tardaron un tiempo en conocer todas las costumbres que había en Oviedo. Luego lo disfrutábamos en casa porque ellos no eran mucho de salir.

-El bollo... ¿mejor con vino o sidra?

-La tradición dice con el primero aunque el segundo se puede añadir después (ríe).

-¿Se crió en la casa en la que vive ahora?

-No, nos trasladamos cuando yo tenía 18 años. Yo nací en la calle Martínez Vigil en un piso grande porque éramos once hijos, más mis padres y el personal de servicio. Luego pasamos a la calle Uría y allí nos echaron las bombas de la guerra civil. Acabamos en Palacio Valdés para después trasladarnos aquí.

-Sus vistas son privilegiadas. Desde su ventana otea todo el Campo de San Francisco.

-Recuerdo cuando mi madre aún vivía y decía que bajásemos un poco. Pero ella, que casi siempre estuvo muy delicada, me decía que desde casa sentada se sentía como un coche parado. Ahora yo bajo poco.

-¿Cree que está peor que hace medio siglo?

-No me lo parece. Está muy frondoso y tiene un color verde muy bonito. La naturaleza es más obediente que las personas porque cuando llega la fecha las flores florecen.

-¿Es la primavera la estación que más le gusta?

-Sí, aunque el otoño también es muy bonito.

-¿Cree que hay muchos coches a su alrededor?

-Marqués de Pidal es un continuo garaje. Encontrar una plaza para aparcar es una lotería y a veces hay demasiados atascos.

-Otras de las citas del calendario ovetense es la jira al Naranco.

-Este año será el 30 de junio.