El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Gastronomía en Oviedo

El Menú del Desarme vuelve con el objetivo de ser Fiesta de Interés Turístico Internacional

70 restaurantes de la ciudad ofrecerán el tradicional menú del 19 al 27 de octubre con un amplio programa, gastronómico, festivo y cultural que se ha presentado esta mañana

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:22

Comenta

Vuelve el Desarme aunque este año con un mayor rango tras ser designada el mes pasado como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Así que 70 establecimientos de la ciudad ofrecerán el ya conocido como el Menú de la Paz, compuesto por garbanzos con bacalao, callos al estilo de Oviedo «pequeñinos y peguñosos» y arroz con leche desde el 19 al 27 de octubre.

La presentación se ha realizado esta mañana con un 'leiv motiv', las felicitaciones por la concesión de la Fiesta de Interés Turístico Nacional y el objetivo de conseguir la certificación de Fiesta de Interés Turístico Internacional para el año 2031, como anunció el hermano Mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios.

Las celebraciones se realizarán alrededor del menú con toda clase de actividades lúdicas y culturales como la convocatoria de las Jornadas 'Bocados del Desarme' donde un gran número de establecimientos ofrecerán «sus pinchos basados en los ingredientes de los platos que integran el tradicional menú»; el pregón, que este año correrá cargo del cantante cántabro Nando Agüeros; el concurso de poesía, que año tras año va cogiendo lustre; concentraciones para dar homenajes a la Fiesta de Interés Turístico Nacional, o el tradicional XIII Gran Capítulo de la Cofradía.

La presentación conçó con la participación de numerosas autoridades como la vicepresidenta del Gobierno regional , Gimena Llamedo; el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres o el delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  6. 6 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050
  9. 9

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento
  10. 10 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Menú del Desarme vuelve con el objetivo de ser Fiesta de Interés Turístico Internacional

El Menú del Desarme vuelve con el objetivo de ser Fiesta de Interés Turístico Internacional