El Menú del Desarme vuelve con el objetivo de ser Fiesta de Interés Turístico Internacional

Vuelve el Desarme aunque este año con un mayor rango tras ser designada el mes pasado como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Así que 70 establecimientos de la ciudad ofrecerán el ya conocido como el Menú de la Paz, compuesto por garbanzos con bacalao, callos al estilo de Oviedo «pequeñinos y peguñosos» y arroz con leche desde el 19 al 27 de octubre.

La presentación se ha realizado esta mañana con un 'leiv motiv', las felicitaciones por la concesión de la Fiesta de Interés Turístico Nacional y el objetivo de conseguir la certificación de Fiesta de Interés Turístico Internacional para el año 2031, como anunció el hermano Mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios.

Las celebraciones se realizarán alrededor del menú con toda clase de actividades lúdicas y culturales como la convocatoria de las Jornadas 'Bocados del Desarme' donde un gran número de establecimientos ofrecerán «sus pinchos basados en los ingredientes de los platos que integran el tradicional menú»; el pregón, que este año correrá cargo del cantante cántabro Nando Agüeros; el concurso de poesía, que año tras año va cogiendo lustre; concentraciones para dar homenajes a la Fiesta de Interés Turístico Nacional, o el tradicional XIII Gran Capítulo de la Cofradía.

La presentación conçó con la participación de numerosas autoridades como la vicepresidenta del Gobierno regional , Gimena Llamedo; el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres o el delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno.