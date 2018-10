«Los 32 millones por La Vega no se corresponden con la realidad» José Ramón Fernández Molina durante la entrevista. / ALEX PIÑA José Ramón Fernández Molina, arquitecto: «Llevo muchos años pregonando que la fábrica de gas se convierta en un centro cultural o sociocultural» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 29 octubre 2018, 02:10

Oviedo afronta en los próximos meses grandes retos urbanísticos. Entre ellos, el Bulevar de Santullano, la recuperación de las fábricas de armas de La Vega y la de gas, la mejora de la muralla y el plan de conservación del conjunto histórico de Olloniego. El redactor de estos dos úlitmos proyectos es el arquitecto José Ramón Fernández Molina y en esta entrevista analiza cada uno de estos retos y las propuestas de futuro que tiene en mente para la ciudad.

-Entregó hace más de doce meses el plan de rehabilitación de la muralla y por el momento las obras no se han adjudicado. ¿Cree que este documento se ha quedado desfasado?

-Para nada. Los problemas con los que se ha encontrado el Ayuntamiento son de tipo administrativo. El interventor dijo que el proceso no se podía hacer por fases y hubo que cambiar los pliegos para contratar todas las obras al mismo tiempo. Esta situación repercute en el presupuesto porque en vez de una inversión de 400.000 euros para los primeros trabajos, estamos hablando de un millón de euros.

-Esta cantidad es el total que usted estableció para toda la rehabilitación.

-Eso es y en los pliegos ya viene recogida esta cifra, pero por el camino ha habido otro imprevisto. El interventor dice que con la nueva ley de contratos públicos no se puede desarrollar la obra en varias anualidades.

-¿Cuánto tiempo se necesita para este mejora?

-Más de un año. Ahora, la concejalía de Infraestructuras y Servicios Básicos está buscando una solución a este nuevo problema, según me comentó Ana Rivas hace unos días.

-Usted pide que la calle Paraíso sea peatonalizada.

-Por allí pasan más vehículos de lo que parece y para mi es incompatible la conservación en buen estado de la muralla con el tránsito de coches.

-¿Esta restricción se puede hacer de un día para otro?

-Mi opinión es que se haga de forma pausada y que en un principio se prohiba, por ejemplo, la entrada de vehículos los fines de semana y después se extienda a San Mateo. De esta forma, los ovetenses se irán acostumbrando a esta limitación.

-¿Afectará esta peatonalización a los negocios colindantes?

-Toda acción tiene sus consencuencias y la actividad decaerá en el entorno de esta calle, aunque también quiero decir que todas estas actuaciones no tienen sentido sin la recuperación de la fábrica de gas.

-¿Qué propone para este espacio?

-Que se haga un centro cultural o sociocultural. Llevo muchos años pregonando esta idea y he comprobado que las cosas de palacio van despacio.

-¿Cree se necesitaría una gran obra para adecuar las instalaciones?

-Para responder a esa pregunta primero se debería hacer un estudio en el que se analice la situación de los edificios, su capacidad espacial y funcionalidad.

-Para la fábrica de La Vega también se prevén usos culturales. ¿No serán muchos espacios de este tipo para una ciudad como Oviedo?

-Ni la capital ni el resto de la región tienen capacidad para convertir estos 118.780 metros cuadrados de parcela en un solo equipamiento cultural.

-¿Qué otros usos propone?

- Creo que la mejor opción es una mistura de actividades compatibles y entre las que está una milla del conocimiento donde estén presentes laboratorios de investigación, empresas relacionadas con las ciencias de la salud o la biomedicina. También, quiero que haya un área de restauración y talleres para artistas.

-¿Y para los chalés?

-En estas casas se podrían generar usos que fuesen utilizados por todos los vecinos de las zonas colindantes. Entre ellos, guarderías, restaurantes, gimnasios, una peluquería e incluso un espacio para los mayores de la zona.

-¿La edificación de pisos tiene cabida en La Vega?

-Se podrían hacer en las partes que no están construidas.

-Los usos que propone están relacionados con las energías renovables.

-Los coches no deberían entrar allí y para moverse por dentro de las instalaciones se podría poner un servicio de autobuses o bicicletas eléctricas

-Todas estas ideas tienen encaje si Defensa cede los terrenos. ¿Le parece razonable la valoración de los derechos en 32 millones de euros?

-Yo no sé cómo se ha calculado pero me da la impresión que esta cantidad no responde a la realidad. Creo el uso industrial tiene una valoración mucho menor.

-¿La ciudad conseguirá pronto la reversión de los terrenos?

-Hay posturas contradictorias entre los diferentes partidos del tripartito y creo que la mejor fórmula sería que todos los concejales trabajasen de forma conjunta para conseguir este objetivo. A veces, hecho de menos el consenso político que hubo en Cataluña con los Juegos Olímpicos de Barcelona.

-Otro de los proyectos que ha realizado recientemente para el Ayuntamiento es la recuperación del conjunto histórico de Olloniego. Esta idea sonó con mucha fuerza en 2015, pero ahora está casi olvidado.

-Este proyecto no está olvidado, pero una vez más hemos chocados con la tramitación administrativa. Tenemos problemas con las expropiaciones y ahora el Ayuntamiento tiene que ponerse de acuerdo con los dueños de las fincas.

-¿Qué le parece el nuevo plan de movilidad?

-No lo conozco y solo sé lo que ha relatado el concejal Ignacio Fernández del Páramo.

-¿Cree que es posible convertir la estación del Norte en un gran intercambiador?

-Esta es una asignatura que lleva muchos años pendiente.

-¿Qué le parece el bulevar de Santullano?

-Va a suponer una alteración del modo del acceso y salida de la ciudad muy importante. Cuando se hagan las obras se va a primar el barrio por encima de la circulación de los coches. Ahora, está por ver cómo este cambio va a repercutir en el resto de la ciudad.

-¿A qué se refiere?

-Esta situación es como un coágulo. Si pones un tapón en el sistema circulatorio empieza a producirse una situación de estrés que hace que retroceda o que entre por otros sitios. Si la circulación del resto de la ciudad no está diseñada bien, puede que el problema se traslade a otras partes.

-¿Ve abandonado el Campo de San Francisco?

-Yo veo bastantes jardineros cuidando el interior aunque hay zonas que desatendidas como los kioscos de la Chucha y el de la música.