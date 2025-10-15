La ministra Pilar Alegría responderá a las preguntas de alumnos asturianos este jueves en Oviedo La titular de Educación participará en el Congreso Nacional de Radio Escolar

La ministra de Educación, Pilar Alegría, en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, participará este jueves en la jornada inaugural del Congreso Nacional de Radio Escolar 2025, que se celebrará durante dos días en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. A las 10 horas, la ministra será entrevistada en directo por estudiantes de 'Radio Periferia', del IES La Eria, junto a la consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo.

El congreso, organizado por el Ministerio de Educación en colaboración con el Gobierno del Principado, tiene como objetivo fomentar el uso educativo de la radio escolar como herramienta pedagógica para el desarrollo de competencias comunicativas, creatividad y trabajo en equipo en todas las etapas educativas.

Durante las jornadas, a las que asistirán 250 docentes de distintas comunidades autónomas, se ofrecerán charlas de expertos en comunicación y educación, mesas redondas, presentaciones de experiencias escolares y actividades prácticas dirigidas al profesorado.

El encuentro se cerrará con una mesa redonda con profesionales de medios nacionales, entre ellos Jorge Abad (Onda Cero), Ainhoa Caballero (RNE), Dani Garrido (Cadena SER) y Marcos Martín (COPE Asturias).