«Con la moda queremos reconstruir la identidad de La Regenta»

Miércoles, 3 de septiembre 2025

«La moda es un espejo en el que nos tenemos que mirar y en ese espejo nosotros intentamos construir esa identidad, la de 'La Regenta'». Con estas palabras, Marina Bargón, comisaria de la exposición 'Vestir La Regenta', organizada por la Fundación Municipal de Cultura (FMC), explicó a los presentes la intención de la muestra que recoge enseres de finales del siglo XIX con el fin de mostrar a los visitantes que se acerquen a la plaza de Trascorrales cómo era la moda en los tiempos en los que Leopoldo Alas 'Clarín' recreó su obra culmen.

La exposición, que se enmarca dentro del programa conmemorativo por el 140 aniversario de la publicación de la obra, redescubre la moda y la sociedad del siglo XIX a través del universo literario del autor y la imagen de la Vetusta (Oviedo) decimonónica y parte de una pregunta: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta se ofrece en un recorrido literario, histórico y social que muestra cómo el vestir fue un lenguaje para clasificar, atraer o excluir.

El acto de presentación contó con una nutrida representación política y social encabezados por los nietos del autor Ana Cristina y Leopoldo Tolivar; el concejal de Cultura, David Álvarez; concejales de los tres grupos de la oposición municipal; el director de Programas del Museo del Pueblo de Asturias, Saúl Martínez Mendaro; o la vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar García Cuetos.

Marina Bargón redundó en la idea de la forma de vestir de Ana Ozores 'La Regenta' que «lo que pretende es reproducir toda esa castidad de la época a través del color negro, pero también esa represión. En el lado contrario, encontramos el personaje de Obdulia que, por ejemplo, en más de un momento en la novela, ejemplifica cómo es un personaje completamente contradictorio a lo que representa Ana Ozores».

La exposición se mantendrá abierta hasta el 14 de septiembre con cinco vitrinas temáticas para que el visitante se acerque al Oviedo de la restauración en su papel como capital comercial, el luto y el protocolo, o el simbolismo de las sotanas.