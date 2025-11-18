El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El árbol ya instalado en la plaza de la Constitución. S. N.

La Navidad llega al Ayuntamiento de Oviedo

Los operarios ya tienen prácticamente instalado el árbol y las luces en la plaza de la Constitución

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

A diez días del encendido oficial, ya ha comenzado el montaje del árbol de Navidad y los adornos en la plaza de la Constitución de Oviedo, sumándose así a la instalación en otros céntricos escenarios.

El alcalde, Alfredo Canteli, presidirá el próximo viernes el acto festivo para dar el pistolezado de salida a las fiestas en Oviedo en la plaza de la Escandalera, donde habrá un espectáculo musical.

