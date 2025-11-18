La Navidad llega al Ayuntamiento de Oviedo Los operarios ya tienen prácticamente instalado el árbol y las luces en la plaza de la Constitución

El árbol ya instalado en la plaza de la Constitución.

Susana Neira Oviedo Martes, 18 de noviembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

A diez días del encendido oficial, ya ha comenzado el montaje del árbol de Navidad y los adornos en la plaza de la Constitución de Oviedo, sumándose así a la instalación en otros céntricos escenarios.

El alcalde, Alfredo Canteli, presidirá el próximo viernes el acto festivo para dar el pistolezado de salida a las fiestas en Oviedo en la plaza de la Escandalera, donde habrá un espectáculo musical.