Nova Gorica y Gorizia 2025: dos ciudades y una frontera convertida en cultura

S.S.F. Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:08 Compartir

Sobre el mapa son dos ciudades distintas, pero en la calle la percepción cambia. Nova Gorica (Eslovenia) y Gorizia (Italia) llevan todo 2025 demostrando que una frontera también se puede convertir en un escenario. Esa ha sido la esencia de Go! Borderless 2025 (¡Vamos! Sin fronteras 2025) la Capital Europea de la Cultura que las une y que encara ya la recta final de su año de capitalidad. Un reinado compartido, además, con la ciudad alemana de Chemnitz.

Europa vio en su proyecto algo más que una propuesta atractiva, un bonito gesto. La voluntad de transformar una antigua herida geopolítica en un laboratorio cultural. Su lema, 'GO! Borderless', no funcionó como un simple eslogan, sino como la declaración de una región que creció marcada por la frontera. La candidatura apostó por coser ese territorio dividido, mejorar la calidad de vida con nuevos espacios y activar la economía a través de la creatividad, la tecnología y la cultura. El relato fue tan convincente que obtuvo algo inédito: el título de Capital Europea de la Cultura para dos ciudades de dos países distintos.

El año ha sido intenso. La programación cultural se ha multiplicado, con la danza, el arte digital, las residencias y los conciertos. Pero GO! 2025 no ha sido solo un calendario lleno, sino una nueva manera de entender la ciudad. Los estudios previos ya anticipaban que una capitalidad puede atraer un 30–40% más de visitantes y multiplicar por cinco la actividad cultural, y la región está siguiendo esa tendencia.

Ampliar Gorizia

Sin embargo, quizá lo más significativo ha ocurrido fuera de cámara: la frontera que durante décadas fue símbolo de separación, se ha convertido en el corazón del proyecto.

También ha cambiado la manera en que la región se percibe a sí misma. Hasta ahora, era un destino para amantes de la naturaleza, del río Soča, de los viñedos de Brda o de esa mezcla ítalo-eslovena capaz de seducir a cualquier gastrónomo.

Este año el visitante se encuentra con un territorio que conecta ambos lados a través de la cultura y que empieza a presentarse como una única región con identidad propia.

Mientras los eventos acaparan titulares, se ha ido construyendo otro legado más discreto, pero crucial, nuevos espacios públicos, pequeñas intervenciones urbanas que traspasan la frontera, la creación de un distrito cultural transfronterizo y, sobre todo, la sensación de que ambos lados empiezan a pensarse como una misma comunidad cultural.

La marca 'GO!', si se mantiene viva, puede ser la carta de presentación que mantenga la región en el mapa europeo más allá de 2025.

Y como en toda capitalidad cultural, el verdadero reto llegará cuando se apaguen los focos. Mantener el equilibrio entre el turismo y vida cotidiana será clave para que la energía de 2025 no se diluya.

Aun así, Nova Gorica y Gorizia han conseguido un hito: convertir una brecha histórica en un puente contemporáneo. GO! Borderless 2025 no ha sido solo un título, ha sido un giro de guion, la demostración de que, algunas veces, la mejor versión surge a raíz de una línea trazada en el suelo.

Esta historia es también un recordatorio para ciudades como Oviedo, que avanza hacia 2031 y donde la cultura tiene la capacidad de transformar. Y aquí, donde incluso un culín de sidra cuenta una historia, sabemos bien lo que significa construir identidad.