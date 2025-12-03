El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Operarios municipales trabajan en la glorieta de Las Segadas. E. C.

Nuevo jardín en la glorieta de Las Segadas, en Oviedo

Varios operarios de Parques y Jardines trabajaron durante toda la jornada para cambiar la fisonomía ajardinada de la plaza

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:34

Comenta

Un grupo de operarios municipales de Parques y Jardines de Oviedo realizaron este martes labores para mejorar el ajardinamiento de la glorieta de la plaza de Las Segadas en Montecerrao.

Además, en las actuaciones «intervino el servicio de Aguas y Saneamiento para revisar las conducciones que pasan por debajo de la glorieta, revisar y evitar cualquier problema con las mejoras en la rontonda», según explicó el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Infraestructuras y Medio Ambiente, Ignacio Cuesta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  5. 5 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  6. 6 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo
  9. 9

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Nuevo jardín en la glorieta de Las Segadas, en Oviedo

Nuevo jardín en la glorieta de Las Segadas, en Oviedo