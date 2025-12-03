Nuevo jardín en la glorieta de Las Segadas, en Oviedo Varios operarios de Parques y Jardines trabajaron durante toda la jornada para cambiar la fisonomía ajardinada de la plaza

Rafael Francés Oviedo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:34

Un grupo de operarios municipales de Parques y Jardines de Oviedo realizaron este martes labores para mejorar el ajardinamiento de la glorieta de la plaza de Las Segadas en Montecerrao.

Además, en las actuaciones «intervino el servicio de Aguas y Saneamiento para revisar las conducciones que pasan por debajo de la glorieta, revisar y evitar cualquier problema con las mejoras en la rontonda», según explicó el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Infraestructuras y Medio Ambiente, Ignacio Cuesta.