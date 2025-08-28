El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concierto de Oviedo Filarmonía en el Edificio Histórico de la Universidad. Álex Piña

El oboe reina en el territorio musical del Edificio Histórico, en Oviedo

El claustro de la Universidad de Oviedo alberga un espectacular concierto de Oviedo Filarmonía con éxito de público

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:13

El Edificio Histórico vive en verano una segunda o tercera juventud cultural alejada de la situación administrativa y de representación que ofrece durante el curso ... lectivo a la Universidad de Oviedo. En este caso son los tiros largos de la orquesta Oviedo Filarmonía que este miércoles, de la mano de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), sorteó la lluvia y ofreció en el recinto universitario un concierto, bajo la dirección del maestro Lucas Macías, para oboe que hizo las delicias del público que llenó las sillas preparadas para el concierto y al que se unió un numeroso público de pie compuesto en su mayoría de turistas y visitantes que entraban y salían del claustro con respeto y admiración por la actuación de la orquesta.

