El oboe reina en el territorio musical del Edificio Histórico, en Oviedo

El concierto de Oviedo Filarmonía en el Edificio Histórico de la Universidad.

El Edificio Histórico vive en verano una segunda o tercera juventud cultural alejada de la situación administrativa y de representación que ofrece durante el curso ... lectivo a la Universidad de Oviedo. En este caso son los tiros largos de la orquesta Oviedo Filarmonía que este miércoles, de la mano de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), sorteó la lluvia y ofreció en el recinto universitario un concierto, bajo la dirección del maestro Lucas Macías, para oboe que hizo las delicias del público que llenó las sillas preparadas para el concierto y al que se unió un numeroso público de pie compuesto en su mayoría de turistas y visitantes que entraban y salían del claustro con respeto y admiración por la actuación de la orquesta.

Los músicos, siempre amparados en su enorme calidad, arrancaron bajo las directrices musicales el Principal oboe de Oviedo Filarmonía, Jorge Bronte, e interpretaron el Concierto para oboe y orquesta número 1 en re menor de Ludwig August Lebrun además de la obertura 'Coriolano' de Ludwig Van Beethoven y la Sinfonía número 39 en mi bemol, K543, de Wolfgang Amadeus Mozart. Además, este viernes, a las siete de la tarde, la propia Oviedo Filarmonía y en el mismo lugar la solista será la Principal de Clarinete, Inés Allué, que junto a la orquesta tocará el Concierto para clarinete y orquesta número 1 en fa mayor de Carl María María von Weber y la Sinfonía 'Primavera' de Schumann.

