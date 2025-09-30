«En su obra Yvan Lissorges muestra a un Clarín que va más allá de La Regenta»

La sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), en Oviedo, acogió este martes la presentación del volumen 'Leopoldo Alas, Clarín, un clásico contemporáneo' ... del hispanista francés Yvan Lissorges, publicado por el sello asturiano Luna de Abajo.

La experta en la obra clariniana y bisnieta del escritor, Ana Cristina Tolivar Alas, fue la encargada de glosar la figura del autor del libro, mientras el profesor Álvaro Ruiz de la Peña explicaba las aportaciones de Lissorges al estudio de la figura de Leopoldo Alas y el crítico y ensayista, Ricardo Labra, se refería a los estudios contenidos en esta nueva obra del hispanista.

Antes del acto, Tolivar Alas y Labra exponían a este diario la relevancia de la publicación de los estudios reunidos. Así, para la primera «Lissorges trata de mostrar a un Clarín que va más allá de 'La Regenta', sus otras facetas como periodista combativo, narrador y crítico literario riguroso y que está al tanto de todas las corrientes filosóficas, artísticas y literarias que hay en Europa. También sobre su concepto de la ética política , social y cultural pensando ya en una España de futuro y como el español universal que fue». Su bisnieta, destaca sobre todo esa «proyección hacia el futuro de Clarín» y afirmaba sobre la obra de Lissorges que «es un libro para leer detenidamente, y con el que uno puede hacerse una idea cabal de quien fue en su tiempo. Queda todo perfectamente sintetizado».

Para Labra,–autor del prólogo– Yvan Lissorges «aporta una visión modélica de Clarín, una figura compleja y difícil de explicar. Sus contemporáneos lo situaban como un crítico y un periodista, no como un escritor y aquí se muestra como es precisamente a través de su obra periodística se ve que era un pensador, un filósofo asistemático y ahí está el núcleo no solo de su pensamiento sino de su proyecto creativo y que era ante todo un transformador social». Subraya que el hispanista «hace hincapié en lo sorprendente que resulta que desde Oviedo, Clarín, estuviese en el centro de la discusión de aquel momento en toda Europa». En cuanto al autor, considera «un privilegio para Clarín y Asturias haber contado con un hispanista de su talla intelectual», de la que es prueba esta obra.