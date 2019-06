Alfredo Canteli, sobre la muerte de David Carragal: «Nunca he pretendido minimizar la gravedad de lo sucedido, ni mucho menos, exculpar a los responsables» Alfredo Canteli. / Álex Piña El alcalde de Oviedo aclara que utilizó el término «accidente» para referirse al carácter excepcional de lo ocurrido en la ciudad, «una de las más seguras de España» Jueves, 20 junio 2019, 19:35

Ante la polémica que han suscitado sus palabras sobre las circunstancias del fallecimiento de David Carragal, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha emitido un comunicado en el que subraya que «nunca estuvo en mi ánimo exculpar ni minimizar la responsabilidad de los presuntos culpables» de la «trágica muerte» del profesor pixueto tras ser agredido en las fiestas del barrio de La Florida.

El regidor, que se refirió a lo ocurrido como «un accidente», ha aclarado que su intención «era destacar que se ha tratado de un hecho accidental, no por responder a un accidente, que evidentemente no lo fue, sino por su carácter excepcional en nuestra ciudad, una de las más seguras de España». Y reitera: «Nunca he pretendido minimizar la gravedad de lo sucedido, ni mucho menos, exculpar a los responsables».

Por eso, pide «humildemente disculpas» a todas las personas que hayan podido sentirse ofendidas por mis palabras que, insisto, en ningún caso han tratado de minimizar la gravedad de los hechos«. Canteli finaliza pidiendo que se esclarezca lo ocurrido y que »los culpables cumplan y paguen por lo que han hecho».