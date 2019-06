«No podemos permitir que traten la vida como si fuera un videojuego», asegura la familia de David Funeral de David Carragal celebrado ayer en Cudillero. / DAMIÁN ARIENZA. La familia de David Carragal hace pública una carta en la que expresa el dolor por la pérdida del joven tras una brutal agresión en Oviedo y reflexiona sobre el modo en el que la justicia castiga este tipo casos ELCOMERCIO.ES Jueves, 20 junio 2019, 15:42

La familia de David Carragal, el joven de Cudillero asesinado en una brutal agresión en Oviedo, ha hecho pública una carta en la que muestran su indignación por lo sucedido y piden justicia. La misiva la firma una prima del joven que lo recuerdo como una persona «alegre, positiva y que sabía estar en todo momento a la altura de las circunstancias».

«NO TENGO PALABRAS. Es lo que más he escuchado a lo largo de esta semana de pesadilla, pero pensamientos y sentimientos, sí que tengo. Ya que es una noticia a nivel nacional, no quiero que David se vaya, sin que todo el mundo sepa que era un chico formidable que sabía respetar y escuchar la opinión de sus padres, valores que parece estar perdiendo esta sociedad que estamos creando.

Era un joven, que desde sus inicios supo compaginar estudios y trabajo, con muchas inquietudes, no se le ponía nada por delante, siempre adelante con sus sueños e ilusiones «que la han quitado».

David era cariñoso, alegre, positivo, responsable, deportista, sabía estar en todo momento a la altura de las circunstancias, por todo ello siempre permanecerá en nuestros corazones.

Crees que este tipo de pesadilla nunca va a tocar en tú familia ,¿y si el próximo es uno de vosotros ?

Me gustaría lanzar una reflexión dirigida a las personas que aprueban las leyes, opino que es el momento de revisarlas, no podemos permitir que algunos miembros de la sociedad traten la vida como si de un videojuego se tratara en el que los asesinos no tienen castigos. La familia, los amigos y el resto de la población pedimos justicia.

La familia desea agradecer a todas aquellas personas que estuvieron a nuestro lado el apoyo y el respeto que nos han demostrado. Muchas gracias.

David permanecerá siempre en nuestra memoria».