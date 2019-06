Los detenidos en Oviedo declaran que «lanzaron» una patada y no saben si le dieron Los tres presuntos autores de la agresión a David Carragal pasarán este miércoles a disposición judicial CECILIA PÉREZ / EUROPA PRESS Martes, 18 junio 2019, 16:42

Los tres presuntos autores de la agresión que acabó con la vida de David Carragal, al que propinaron una paliza el martes pasado en durante las fiestas del barrio ovetense de La Florida, pasarán mañana miércoles a disposición judicial.

Los tres supuestos agresores permanecen detenidos en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias tras haber prestado declaración en el día de hoy en la propia comisaría asistidos por su abogado. El letrado llegó antes de la una de la tarde a las dependencias policiales las cuales abandonó dos horas después.

Los tres jóvenes se entregaron la tarde noche del lunes ante la Policía Nacional en compañía de sus progenitores y su abogado. Lo último que ha trascendido, según recoge Europa Press, es que los agresores sostuvieron que fue la víctima quienes les increpó y que uno de ellos hizo el gesto de darle una patada, pero que ni siquiera saben con seguridad si llegaron a darle. Afirman que no eran conscientes de su implicación porque esa noche hubo más peleas en las fiestas y no relacionaron la magnitud y detalles publicados en los medios de comunicación con lo que para ellos no fue más que un altercado.

Los agresores de David Carragal, el profesor fallecido ayer después de que fuese agredido hace una semana por tres jóvenes españoles de entre 18 y 23 años, ya han sido detenidos según confirmaron fuentes policiales y ya han declarado assistidos por su abogado. Dos de los tres detenidos como presuntos autores de la paliza son de Llanes, según pudo confirmar EL COMERCIO.

Fuentes policiales agradecieron la colaboración ciudadana y recuerdan que la investigación se mantiene abierta.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, calificaba esta mañana los hechos de «caso aislado de violencia gratuita». Ha asegurado que no ha detectado que la agresión sufrida por este joven, de 33 años, y el caso del camarero de Gijón, Germán Fernández, de 25 años, agredido hace 20 meses en la zona de ocio nocturno de Gijón, sea «un tema generalizado» e implique un incremento de este tipo de delincuencia.

Los hechos tuvieron lugar cerca de la rotonda de los Juegos Olímpicos, en La Florida, sobre las cinco de la madrugada del pasado martes, media hora después de que finalizase la abarrotada verbena de la orquesta gallega Panorama. Los atacantes se acercaron primero a las dos acompañantes de David, que iban unos metros por delante de él, y les dijeron algo, ellas les ignoraron; después le pidieron tabaco a él. No se lo ofreció porque no fumaba. Entonces, sin mediar palabra, le empezaron a golpear. Le dieron una patada que lo tiró al suelo, donde le siguieron golpeando: «Le golpearon sin más; y nos lo mataron», explican sus parientes cercanos, que destacaron el carácter «súper pacífico» de la víctima.

Se cree que fue uno de los jóvenes quien empezó la pelea y después se sumó el resto. Huyeron antes de que los agentes de la Policía llegasen al lugar de los hechos, donde hallaron al herido acompañado de sus dos amigas, que trataban de socorrerle.

«David acaba de fallecer. Nos lo mataron y esos personajes salieron de casa a hacer daño. Él solo tuvo la mala suerte de cruzarse con ellos, pero podría haber sido cualquiera». Los familiares de David Carragal, el profesor de 33 años originario de Cudillero, dieron ayer por la tarde la peor de las noticias: su corazón se acababa de apagar como consecuencia de una brutal paliza. Al menos tres jóvenes, de entre 18 y 24 años y de nacionalidad española, según las pistas aportadas, le habían agredido la madrugada del pasado martes cuando la víctima volvía a casa tras pasar la noche en las fiestas de La Florida. Hoy está previsto que se instale la capilla ardiente en el tanatorio de Cudillero.

David sufrió un traumatismo craneoencefálico, debido a los golpes que recibió en la cabeza, y distintas hemorragias. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en ambulancia y fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Lo entubaron y sedaron y durante los primeros días permaneció «estable» dentro de la gravedad. Pero su situación empeoró durante el fin de semana El domingo se encontraba «crítico» y finalmente falleció ayer. La familia ha decidido donar sus órganos.

Quienes conocían a David dicen que era una «excelente persona». Muy deportista, estaba opositando a maestro, se examinaría este próximo sábado. Había trabajado, además, como monitor de piscina, y con un nivel de inglés alto, próximamente iba a viajar a Estados Unidos para ser «monitor de un campamento». En agosto volvería a España y un mes más tarde tenía planeado irse a Londres para dar clase en un colegio.

Pero todos estos planes se truncaron la madrugada del pasado martes. David acudió a las fiestas de La Florida y los agresores acabaron con su vida.

Los organizadores de las fiestas de La Florida mostraron ayer su «condena» y «apoyo» a los familiares de David y en todo momento han mostrado su colaboración a la Policía Nacional para esclarecer los hechos.