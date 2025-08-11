Oviedo gasta 190.000 euros al mes en la factura de iluminación de calles y caminos

La factura de la luz del Ayuntamiento de Oviedo en cuanto a la iluminación de calles y caminos alcanza los 2,3 millones al ... año, lo que supone un desglose de 190.000 euros al mes; o lo que es lo mismo, 6.000 euros al día, según datos ofrecidos por el servicio municipal.

Ante el tamaño del gasto, la Concejalía de Infraestructuras, que dirige el segundo teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, tiene en marcha un plan de ahorro energético y mejora de la iluminación en el que espera reducir cerca de un 70% el coste general en iluminación de calles, plazas y caminos vecinales, aunque esto no suponga el mismo porcentaje de reducción en el recibo, pues el precio de la luz es fluctuante, tal y como se ha visto con la crisis energética marcada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que elevó el precio del kilovatio a niveles nunca antes vistos durante el presente siglo.

Para conseguir esa eficiencia energética y un menor gasto anual o mensual en la factura de la luz, el plan tiene dos vías. Por un lado, el cambio de las actuales bombillas de vapor de sodio por otras led y cambiar, como ya ha anunciado este periódico, las farolas denominadas 'Bailén I', las conocidas como 'isabelinas' de cinco brazos por otras llamadas 'Vial'. Estas ya se pueden ver instaladas e iluminando en la plaza de la Cruz Roja y calle General Elorza. Últimamente también en la avenida de Galicia. En total serán unas 1.100 luminarias 'Bailén I' durante los próximos tres o cuatro años, que dada su longevidad es «casi obligatorio ir retirándolas porque están que se caen. Ya tenemos muchas a las que les hemos tenido que poner un estructura interna para sustentarlas porque hay que recordar que cada brazo de estas grandes farolas pesa unos 90 kilogramos».

La previsión es cambiarlas todas en tres o cuatro años «salvo en el caso de lugares muy paradigmáticos de la ciudad (principalmente en el centro urbano) por una cuestión de la imagen que ofrece Oviedo al visitante».

El proceso de transformación de las luces led en sustitución de la iluminación con vapor de sodio por led ya comenzó en 2019 con el gobierno de tripartito «en una pequeña medida», según Cuesta, pero se ha hecho la mayor parte con el actual equipo de gobierno de Alfredo Canteli desde su llegada a la Alcaldía. De hecho, las actuales farolas con iluminación de vapor de sodio son un 70% menos eficientes que las led.

Así, el proceso de transformación comenzó con la sustitución de las farolas 'Bailén I' (con dos brazos con sendos faroles y uno tercero en la punta. En un principio, se sustituyó el farol superior por un penacho porque dos luces led se «iluminan un 70% más que tres faroles de sodio», explicó Cuesta. También se han cambiado muchas luminarias denominadas 'Villa', con un solo farol que ahora llevan luz led y que están instaladas en los parques, tanto en las plazas de los mismos como en los caminos.

En la zona rural, el Ayuntamiento ya ha iniciado el proceso de transformación de los postes y faroles de vapor de sodio a led y ha comenzado por la zona de Trubia (Perlín, Perlavia,...). La transformación está avanzando hacia Sograndio y Caces.

«Ahora mismo estamos en un 20% del proceso de transformación pero esto ya no se va a parar porque con la nueva iluminación conseguiremos iluminar los caminos e incluso que no se tengan que pagar postes durante la noche por la reducción tanto del gasto como de la contaminación lumínica», señaló el concejal.

La realidad es que estos cambios en la iluminación de la zona rural serán muy costosos y para eso el Consistorio ya cuenta con financiación que «se realizará con el nuevo contrato de mantenimiento de luminarias que se licitará pronto y con el que se pasará de 1,5 a 2,7 millones, lo que supone casi un 90% de incremento presupuestario».

La duración del contrato ofrecerá una situación paradójica porque las nuevas luminarias de led de la zona urbana tienen un periodo de vida de 8 a 10 años, «con lo que las primeras que se cambiaron en 2019 quedarán obsoletas dentro del periodo de vigencia del contrato. Esto obligará cambiarlas con lo presupuestado ya en esta licitación», aseguró el segundo teniente de alcalde.

La iluminación, la reducción energética y la eficiencia lumínica son una cuestión que preocupa al gobierno local y la inversión es poderosa para iluminar mejor y de manera más eficiente.