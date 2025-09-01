Cada ovetense genera 64,71 kilos de basura al año, para un total 69 millones de toneladas

El Ayuntamiento de Oviedo recogió el año pasado 69.757. 217 toneladas métricas de residuos sólidos en el municipio, lo que supone un incremento ... del 0,7 por ciento con respecto al año anterior, según datos de la memoria municipal de Limpieza viaria y recogida de residuos.

La recogida de basura le costó a las arcas municipales un total de 30.810.474 euros, mientras que ingresó por la recogida selectiva 1.650.298 millones, según el mismo informe

Esto quiere decir que sobre una población calculada en 2024 de 220.543 habitantes, cada vecino depositó en la basura 64,71 kilogramos durante el año, que se desglosa en 26,31 kilos en papel-cartón, 19,8 en envases y 18,58 en vidrio. En el caso de 2023 fueron 59,98 kilogramos por vecino. Los datos por habitante y kilos muestran que los ovetenses reciclan más y su preocupación por el medio ambiente se ha incrementado.

El conjunto de los residuos los separa el Ayuntamiento entre envases (4.173.770 toneladas), papel-cartón (8.802.020 toneladas), vidrio (4.096.990 toneladas) y el resto, todos los residuos no integrados en la categorías anteriores (52.678.437 toneladas).

El informe explica que según las toneladas recogidas en 2023 y 2024 se han incrementado en el último año todas las fracciones, «destacando el fuerte incremento de los envases con un 10,34 por ciento, seguido del papel-cartón con el 6,7 por ciento y el vidrio un 1,14 por ciento», según el informe municipal.

La recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos se comenzó a realizar en los portales de los edificios ovetenses el 7 de abril de 2003 y para ello se utilizan camiones de doble compartimento, «30% para la fracción reciclable y 70% para la fracción restos o basura sin separar; estos vehículos además funcionan con gas natural y están insonorizados para disminuir los efectos contaminantes», explica la memoria anual.

Los lunes, miércoles y viernes se recogen los envases; los martes jueves y sábados el papel-cartón, y el vidrio un día a la semana según zonas; complementándose con una recogida diaria en las medianas superficies comerciales, de papel-cartón al comercio y de vidrio a la hostelería.

Datos económicos

En cuanto a los datos económicos, la empresa concesionaria de los trabajos de limpieza y recogida de residuos sólidos era en 2024, y sigue siendo, Fomento de Construcciones y Contratas S A. Los residuos sólidos que se recogen en las calles de la ciudad, según el informe, «son depositados en la estación de transferencia de polígono de Espíritu Santo, donde Cogersa (Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias) se hace cargo de ellos, los traslada posteriormente al vertedero central de Serín, gestionando allí los mismos».

Más tarde, Cogersa factura al Ayuntamiento por la fracción que no es papel-cartón, envases y vidrio (la parte más grande del paquete de residuos) que tiene que tratar en sus propias instalaciones. El papel-cartón, envases y vidrios son tratados por los Sistemas de Gestión Integrados (Ecoembes y Ecovidrio).

Así, procedentes de Oviedo, Cogersa gestiona 52.678.437 toneladas de residuos y 10.113 toneladas de residuos procedentes de los puntos limpios. En cuanto a costes, el Ayuntamiento ha pagado 5,4 millones por la eliminación de residuos (Cogersa e Impuesto), 8,6 millones por la recogida de basura, 15,6 millones por los costes de recogida y limpieza diaria, 409.638 euros por los costes de trabajos especiales de recogida de basura, y 633.780 euros por los trabajos especiales en limpieza diaria.

Otro asunto que aborda la memoria es la inspección nocturna para la correcta aplicación de la tasa de reciclaje. Los inspectores «pasan aproximadamente dos veces al mes por cada comunidad y establecimiento para ver si se cumple con el reciclaje». En caso de no ser así, los inspectores sacan una foto «donde se puede apreciar el motivo» y se realiza una ficha por si hubiera la correspondiente sanción.