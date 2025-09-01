El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario vuelca un cubo de la basura en el camión de recogida en la calle de Leopoldo Alas. Mario Rojas

Cada ovetense genera 64,71 kilos de basura al año, para un total 69 millones de toneladas

El informe municipal sobre limpieza viaria muestra un incremento del 0,7% con respecto a 2023 y un coste de 30,8 millones

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:46

El Ayuntamiento de Oviedo recogió el año pasado 69.757. 217 toneladas métricas de residuos sólidos en el municipio, lo que supone un incremento ... del 0,7 por ciento con respecto al año anterior, según datos de la memoria municipal de Limpieza viaria y recogida de residuos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  5. 5

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli
  9. 9 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  10. 10 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cada ovetense genera 64,71 kilos de basura al año, para un total 69 millones de toneladas

Cada ovetense genera 64,71 kilos de basura al año, para un total 69 millones de toneladas