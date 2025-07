Siempre tuvo claro a qué quería dedicarse en su vida profesional y no se equivocó. Desprende pasión por lo que hace, una implicación que le ... ha llevado a Daniel García Rodríguez (Ortiguera, Coaña, 1972) a la presidencia de Oviedo Congresos. Director del hotel NH Principado desde 2022, realiza en esta entrevista un profundo análisis del sector congresual en la capital del Principado.

–Es presidente de Oviedo Congresos desde diciembre de 2024. Buen momento para hacer balance.

–Teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal es la promoción de Oviedo como destino de congresos y reuniones, y dar asistencia a nuestros asociados y a los organizadores de eventos, el balance es bastante positivo. Estamos trabajando codo con codo con el Ayuntamiento de Oviedo y ya hemos estado representando a la ciudad en varias ferias del sector, destacando el Congreso Nacional de OPCs que se celebró en febrero en Vitoria, o el Global Mice Forum, en Madrid en abril, y al que acudimos con agenda local y también bajo el paraguas de Turismo Asturias. De esta última cita nos volvimos a Oviedo con un nuevo congreso del sector sanitario cerrado para 2026.

–Buenas noticias.

–Sí, además, el Club ha estado presente en diferentes actos de carácter empresarial y social; también se han cerrado varios acuerdos con diferentes entidades de formación para canalizar las prácticas de sus alumnos entre nuestros asociados y otras empresas asturianas, destacando el que hemos firmado con la UNIR. No podemos olvidarnos de la organización del GMID 25 (Global Meetings Industry Day) en el Auditorio de Oviedo, con la colaboración del Ayuntamiento y de Turismo Asturias.

–¿Cuáles son los principales objetivos que tiene por delante?

–Seguir con la hoja de ruta marcada. Desde el inicio estamos a disposición del área de Turismo del Ayuntamiento. Intentaremos que todos los eventos que se realicen en Oviedo sean un revulsivo, no solo para el sector turístico, sino para todo el sector de servicios de la ciudad. Acompañaremos a los organizadores de congresos y eventos en todo el proceso, desde sus primeras visitas hasta que se sientan confiados a la hora de cerrar sus reservas en Oviedo. Por último, velar por la estabilidad económica de Oviedo Congresos y sumar socios: desde diciembre ya hemos logrado siete nuevos miembros.

–Una de sus aspiraciones es la creación de un ente público-privado para la gestión de congresos. ¿Cómo está este asunto?

–Es un eterno deseo de todos los que formamos parte de Oviedo Congresos desde su inicio y una necesidad que nos permitiría mejorar exponencialmente en la captación de eventos. Para Oviedo significaría pasar al siguiente nivel en el mercado congresual. Si nos fijamos en nuestra ciudades vecinas, muchas de ellas ya cuentan con un ente de este tipo –San Sebastián, Bilbao, Santander o Gijón, por ejemplo–, y otras que no lo tienen constituido como tal, funcionan con estructuras que se asemejan mucho a ello, como ocurre en las principales ciudades gallegas.

–¿Han tratado el asunto con el Ayuntamiento?

–En diferentes reuniones, no obstante, desde el Club sabemos de las dificultades que representa para el gobierno local dar un cambio a este modelo de gestión, empezando por las cuestiones presupuestarias y siguiendo por las organizativas y burocráticas... Actualmente encontramos muy buena sintonía, pero lo que se haga no puede ser forzado ni improvisado. Estoy seguro que tarde o temprano se encontrará el modo de sacarlo adelante.

–¿Cuántos congresos hay previstos en Oviedo?

–Las previsiones siguen la línea positiva de los últimos años. Se va a cerrar 2025 con unos 19 congresos, superando los 10.000 asistentes en total, que se suman a los más de 100.000 asistentes a eventos de todo tipo en el Palacio de Congresos que se prevén hasta final de año. Para 2026, ya hay confirmados 9 congresos con una estimación de más de 7.000 asistentes en total y tenemos aún otros 3 congresos en tentativa que sumarían a esta cifra 3.000 asistentes más. Aún estamos recibiendo peticiones para diferentes eventos que, de confirmarse, nos permitirán superar los números de 2025. Para los años siguientes ya tenemos previstas otras 7 citas de carácter congresual.

–Pedro Pascal grabó parte de 'Los 4 Fantásticos' en el Calatrava. Acaba de decir que «Oviedo es increíble».

–Sí, es importante señalar que Oviedo se ha convertido en un enclave atractivo para los rodajes de series y películas, un sector en el que se está trabajando con mucho interés; de hecho, el equipo técnico del área de Turismo está en este momento en conversaciones con una productora intentando cerrar un nuevo rodaje para una conocida plataforma internacional, que podría concretarse en los próximos meses.

–¿El Palacio de Congresos es el equipamiento estrella?

–Evidentemente, es el equipamiento estrella en ese ámbito y desde el área de Turismo se están llevando a cabo una serie de mejoras de cierto calado para mejorar su aspecto actual; entre ellas, la renovación de la entrada principal, la limpieza de las terrazas laterales, y se prevé también una renovación total del equipamiento audiovisual del Palacio de Congresos, que empezará por la pantalla de led de la sala principal este mismo mes.

–¿Qué le parece que la galería comercial pueda ser dedicada a estudios universitarios de la mano de la Universidad Alfonso X El Sabio?

–Ver la superficie comercial del Calatrava vacía y sin ningún uso era un auténtico dolor y un despilfarro imperdonable, así que solo el hecho de que se haya encontrado una utilidad a ese equipamiento ya es una magnífica noticia.

–¿De consolidarse este proyecto, habrá sinergias entre los espacios o será una pérdida de espacio para congresos?

–Los congresos de tipo universitario son un punto fuerte, por lo que las oportunidades de colaboración con nuestro sector están aseguradas. En cuanto a la pérdida de espacios, en alguna ocasión hemos barajado la posibilidad de contar con un espacio adicional en esa zona del edificio susceptible de albergar servicios complementarios (comidas, cenas de gala, etc...) para congresos que superasen los 1.500 asistentes, ya que el Palacio no cuenta con esos espacios. Los técnicos municipales estaban trabajando en ello, pero entendemos que ahora debemos esperar a conocer la concreción final de este proyecto y mantener la esperanza de que aún podamos contar con una superficie de uso polivalente, que se pueda transformar con cierta facilidad para prestar diferentes servicios. Es importante reseñar que el número de peticiones de congresos que rondan los 2.000 asistentes está yendo en aumento... Existen espacios en la ciudad que podrían aprovecharse, como alguna nave de la fábrica de armas, pero en algunos meses de gran actividad congresual, como octubre, no es posible reservarla para una fecha concreta. Estas situaciones generan mucha incertidumbre a los organizadores.

–El ascenso del Oviedo, sin duda, atraerá actividad económica en la ciudad. ¿Cómo está el sector de los congresos en el ámbito deportivo?

–El ascenso del Real Oviedo ha sido una de las mejores noticias para nuestra ciudad en los últimos años. No solo es un hito deportivo, sino también una palanca de desarrollo económico y social para Oviedo y para Asturias, con un impacto positivo en el PIB regional que podría superar el 1,55% según los expertos. La llegada de grandes equipos a Oviedo se va a traducir en una mayor afluencia de visitantes que dormirán en nuestros hoteles, comerán en nuestros restaurantes, consumirán en nuestros comercios y harán turismo por nuestra ciudad, por no hablar del impacto en la marca Oviedo que se verá reforzada con las retransmisiones de los encuentros y las noticias en diferentes medios de prensa. Aunque la palma se la siguen llevando los congresos de la rama médico-científica, este año los eventos de índole deportiva celebrados en las instalaciones del Palacio de Congresos traerán a la ciudad a más de 8.000 personas, y ya estamos trabajando en algunas peticiones para varios encuentros y eventos deportivos para los próximos años en el Palacio de Congresos.

–El Palacio de los Deportes abrirá este verano.

–La polivalencia del Palacio de los Deportes nos proporciona un nuevo espacio para la organización de todo tipo de eventos.

«Se necesita un recinto ferial versátil para eventos muy diferentes»

–Usted aseguró tras tomar posesión como presidente de Oviedo Congresos que apremia tener un recinto ferial en Oviedo para empezar a captar actividades expositivas.

–De momento, no ha habido suerte en este tema. Un recinto ferial es complementario a los equipamientos para la celebración de congresos y su aprovechamiento, muy variado, podría traer muchos beneficios a la ciudad. Antes de construir un ferial nuevo, sería conveniente pensar bien si no contamos ya con algún espacio susceptible de ser transformado. En todo caso, el equipamiento final debe contar con la capacidad útil necesaria, debe ser muy versátil y fácilmente adaptable para acoger eventos muy diferentes. Un elemento a tener muy en cuenta es la evolución a futuro inmediato de los eventos expositivos, que deberán ser sostenibles. Algunos destinos ya planifican espacios modulares, desmontables, que se pueden trasladar a diferentes zonas de una ciudad, repartiendo así los impactos positivos de estos eventos. El uso, cada vez mayor, de nuevas tecnologías, también influirá en el tamaño de los nuevos recintos feriales, reduciendo las necesidades de metros expositivos que precisan los recintos tradicionales.

–¿Cómo está el sector hotelero? ¿Sufre con el aumento de pisos turísticos?

–El sector hotelero ovetense está bien, es fuerte. Contamos con una oferta muy consolidada y con una demanda en crecimiento continuo, pero que aún debe hacerse más estable y no depender tanto de la temporada alta. Poco a poco vamos yendo en esa dirección. En los últimos años, todas las plazas están sufriendo con el aumento descontrolado de los pisos turísticos, pero nosotros no nos posicionamos en contra de ellos sin más. Las VUT son una actividad económica de alojamiento y como tal deben existir con las mismas normas y requisitos que el resto de alojamientos. Es muy necesaria la regularización que se está llevando a cabo en ese sentido y la labor de control por parte de la administración competente. Acabar con la oferta ilegal de pisos turísticos será beneficioso tanto para los hoteles como para los pisos turísticos legales, a partir de ahí, que cada cliente elija el modelo de alojamiento que mejor encaja con sus necesidades.