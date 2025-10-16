El entorno del HUCA es el lugar de Oviedo donde más se revalorizan los pisos

La rentabilidad de la vivienda en Principado de Asturias cerró el tercer trimestre de 2025 en el 6,4 por ciento, 0,6 del punto ... porcentual menos que hace un año, que se encontraba en el 7 por ciento. Este retorno de la inversión varía en los barrios de las grandes ciudades del Principado hasta alcanzar un máximo del 6,1 por ciento en el barrio HUCA -La Cadellada de Oviedo, según el estudio de 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2025', basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de septiembre de 2025 por el portal inmobiliario Fotocasa. En el caso asturiano la rentabilidad mayor se da en la zona donde el servicio del hospital absorbe una enorme cantidad de mercado inmobiliario, ya sea en la venta como en el alquiler.

«La rentabilidad más elevada en España se sigue localizando en las zonas con precios de compra más asequibles. En un contexto en el que el mercado del alquiler ha alcanzado máximos de forma prácticamente unánime en todo el territorio, el mayor margen de rentabilidad se concentra en aquellos barrios donde el precio de adquisición es más reducido. La rentabilidad se ha desplazado hacia la periferia de las grandes ciudades y hacia los mercados intermedios, debido a que el precio de compra todavía permite un margen de crecimiento.

Por lo tanto, la nueva tendencia es que el mapa de la inversión inmobiliaria nos muestra una clara relación inversa entre el precio de compra y la rentabilidad obtenida», asegura María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

El orden de los barrios más rentables del Principado es según el informe de Fotocasa el siguiente: En primer lugar HUCA-La Cadellada con 6,1 por ciento. Le sigue Milán-Pumarín con 7,1 por ciento, Parque San Francisco-Uría con 5,7 por ciento, Salesas-Foncalada-Campoamor con 4,7 por ciento y Auditorio-Seminario-Parque de Invierno con 4,9 por ciento.