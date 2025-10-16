El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La zona del HUCA. Jesús Díaz

El entorno del HUCA es el lugar de Oviedo donde más se revalorizan los pisos

Un portal inmobiliario calcula que el retorno de la inversión en la compra o el alquiler alcanza un 6,1 por ciento más

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:12

Comenta

La rentabilidad de la vivienda en Principado de Asturias cerró el tercer trimestre de 2025 en el 6,4 por ciento, 0,6 del punto ... porcentual menos que hace un año, que se encontraba en el 7 por ciento. Este retorno de la inversión varía en los barrios de las grandes ciudades del Principado hasta alcanzar un máximo del 6,1 por ciento en el barrio HUCA -La Cadellada de Oviedo, según el estudio de 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2025', basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de septiembre de 2025 por el portal inmobiliario Fotocasa. En el caso asturiano la rentabilidad mayor se da en la zona donde el servicio del hospital absorbe una enorme cantidad de mercado inmobiliario, ya sea en la venta como en el alquiler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  8. 8 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  9. 9 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El entorno del HUCA es el lugar de Oviedo donde más se revalorizan los pisos

El entorno del HUCA es el lugar de Oviedo donde más se revalorizan los pisos