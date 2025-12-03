El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
La iluminación de Navidad en la calle de Cimadevilla. Alex Piña
Navidad en Asturias

El Ayuntamiento de Oviedo convoca el concurso de iluminación navideña con 11.000 euros en premios

Las luces deberán estar colocadas entre el 12 y el 22 de diciembre con el objetivo de «incentivar el atractivo de Oviedo en Navidad»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:37

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía convoca a los establecimientos comerciales, hosteleros y otros negocios empresariales del municipio a participar ... en la sexta edición del Concurso de Iluminación 'Navidad Oviedo'. Los negocios interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 10 de diciembre.

