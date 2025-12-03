El Ayuntamiento de Oviedo convoca el concurso de iluminación navideña con 11.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía convoca a los establecimientos comerciales, hosteleros y otros negocios empresariales del municipio a participar ... en la sexta edición del Concurso de Iluminación 'Navidad Oviedo'. Los negocios interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 10 de diciembre.

El objetivo es incentivar el atractivo de Oviedo en Navidad, promoviendo el fomento de la actividad económica y el empleo, el embellecimiento de la ciudad, el refuerzo de su atractivo turístico y la integración del tejido empresarial en la vida urbana y en las fiestas navideñas, «apostando además por la digitalización del sector, ya que el desarrollo del concurso se apoya en medios web».

La concejala de Economía, Leticia González, anima a los negocios a inscribirse porque «la iluminación navideña de los comercios contribuye a crear ambiente en las calles, invita a pasear y a comprar en Oviedo y nos ayuda a seguir consolidando la ciudad como un destino atractivo en estas fechas». Y añade: «Con este concurso queremos reconocer el esfuerzo de los establecimientos y, al mismo tiempo, implicar a la ciudadanía a través de la votación popular». En esta edición se repartirán 11.000 euros en premios. Se concederán tres premios principales otorgados por un jurado y diez premios mediante votación popular, todos de carácter económico. El primer premio está dotado con 3.000 euros, el segundo premio con 2.000 y el tercer premio con 1.000 euros. Además habrá diez premios adicionales de 500 euros.

Las decoraciones deberán exhibirse, como mínimo, del viernes 12 de diciembre al lunes 22 de diciembre, ambos inclusive, pudiendo mantenerse expuestas más tiempo si así lo desean los participantes. La temática deberá ser siempre la Navidad y la iluminación se instalará exclusivamente sobre elementos privados del establecimiento, no sobre elementos de carácter público.

El fallo de los premios se realizará combinando el resultado del jurado, designado por la Concejalía de Economía y la votación popular, que se llevará a cabo a través de una web específica.