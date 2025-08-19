El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La casa rectoral del Naranco. Mario Rojas

Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco

El área de Licencias Urbanísticas emite un informe desfavorable y recuerda que el edificio, en ruina, se encuentra «fuera de ordenación»

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 19 de agosto 2025, 06:23

La casa rectoral del Naranco, un edificio en avanzado estado de ruina propiedad de la Iglesia a unos pocos cientos de metros de Santa María ... y San Miguel de Lillo, en Oviedo, ha vuelto a sufrir un nuevo varapalo. En esta ocasión, el área de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento ha denegado al Arzobispado la licencia solicitada para convertir el inmueble en un 'espacio de acogida y atención de visitantes de los monumentos del Prerrománico', tal y como viene recogido en la documentación presentada al servicio, a la que ha tenido acceso EL COMERCIO. El Consistorio deja claro que la edificación se encuentra al margen de la normativa al estar en un supuesto de «fuera de ordenación» hasta que un hipotético plan especial regularice su situación, incluida en un ámbito de suelo no urbanizable destinado a zonas verdes y parque.

