Oviedo lidera en España la subida de precios de las viviendas más caras con un incremento del 43%

Oviedo vive una pequeña paradoja inmobiliaria. Es la capital española donde más ha subido el precio de las llamadas viviendas 'premium', es decir, las ... viviendas más caras, y a la vez es una de las capitales donde el precio de estas viviendas es más bajo. La subida de los precios ha sido del 43 por ciento durante el último año en cabeza con Guadalajara (35 por ciento) y Madrid (28 por ciento) por detrás, mientras que el precio medio de las viviendas 'premium' en la ciudad se cifra de 545.000 euros en adelante, muy lejos de los lugares 'top' como Madrid (1.890.000 en adelante), San Sebastián (1.485.000) o Barcelona (1.290.000).

Con estas cifras se puede decir que la capital asturiana destaca en el sector inmobiliario de alta gama. Según un informe de Idealista, «este avance se debe a una combinación entre escasa oferta de lujo y un rápido crecimiento de la población interesada en este tipo de viviendas por el avance demográfico de la ciudad (226.147 habitantes, según los datos del padrón municipal de marzo de 2025) para una ciudad que atrae a la gente por su buena calidad de vida».

El fenómeno del incremento de precios de las viviendas más caras ya es una normalidad en el país, aunque la capital del Principado de Asturias se encuentra liderando el ranking durante el último año.

El informe explica, además, el perfil del comprador de viviendas 'premium' y lo que busca: «Poco sensible a la fluctuación de los tipos de interés o hipotecas, busca ubicaciones consolidadas, calidad constructiva diferencial y producto con servicios integrados o identidad de marca». En Oviedo y sus alrededores la ciudad cuenta, a bote pronto, con una veintena de casas y pisos en venta que superan el millón de euros, en lo que se refiere a las ventas en portales inmobiliarios, pues las venta entre particulares ya es muy complicada su contabilización. Por ejemplo, la casa más cara es un chalet palacete camino de Las Caldas que ronda los 2,8 millones. Un chalet de extraordinarias dimensiones y buena ubicación.

2,3 millones frente al Auditorio

Si ya se habla de un inmueble dentro de la propia ciudad el precio se va hasta los 2,3 millones por los que se puede adquirir un chalet en Pérez de la Sala, con terreno aunque completamente rodeado de edificios.

Para el caso de los pisos en lo más alto del catálogo de precios se encuentra una vivienda de 357 metros cuadrados justo enfrente de la Junta General del Principado a un precio de 1,85 millones y un ático de 250 metros cuadrados en la parte alta del Campo San Francisco, que está a la venta en 1,5 millones de euros. Un mercado de lujo que tiene su nicho en Ovieod y que no para de crecer.