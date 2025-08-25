El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Jirafa, uno de los edificios con los pisos más caros de Oviedo. Alex Piña

Oviedo lidera en España la subida de precios de las viviendas más caras con un incremento del 43%

Una veintena de activos a la venta cuestan más de un millón de euros, pero el mercado 'premium' de la capital asturiana es más barato que en otros puntos del país

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:28

Oviedo vive una pequeña paradoja inmobiliaria. Es la capital española donde más ha subido el precio de las llamadas viviendas 'premium', es decir, las ... viviendas más caras, y a la vez es una de las capitales donde el precio de estas viviendas es más bajo. La subida de los precios ha sido del 43 por ciento durante el último año en cabeza con Guadalajara (35 por ciento) y Madrid (28 por ciento) por detrás, mientras que el precio medio de las viviendas 'premium' en la ciudad se cifra de 545.000 euros en adelante, muy lejos de los lugares 'top' como Madrid (1.890.000 en adelante), San Sebastián (1.485.000) o Barcelona (1.290.000).

Espacios grises

