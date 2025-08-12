Oviedo se lanza a la piscina: «Venimos mucho, aquí pasas el día a remojo»

La ola de calor aprieta y Oviedo busca un respiro. Con la previsión de que los termómetros alcancen los 36 grados este viernes, el asfalto ... quema y la mejor alternativa es un buen chapuzón. Las diez piscinas municipales abiertas se convierten en un oasis donde combatir el bochorno. Desde el bullicio de las instalaciones urbanas hasta la calma de las más rurales, cada uno encuentra su espacio para extender la toalla

En la piscina de San Lázaro, el ambiente es un hervidero de familias y grupos de amigos. Para Ana López es una cita diaria ineludible: «Estoy operada de las dos rodillas y venir aquí me viene perfecto». Conoce bien el ritmo del lugar: «Por las tardes se llena más, así que vengo por la mañana». Para ella, el recinto es casi ideal, pero le pone un pero importante. «Hay que cuidarla más porque tiene algún desperfecto», lamenta, señalando alguna baldosa en mal estado y el deterioro de los azulejos de la piscina, que pueden desprender óxido.

Esa sensación agridulce la comparte Aaron Hidalgo y su hermano Enol, junto a sus amigos Manuel González y Rodrigo Pellitero. Todos echan de menos un gran atractivo de antaño. «El cierre del tobogán en 2019 desilusiona bastante». Además, lanzan una petición: «Deberían abrirlas más días, porque el 31 de agosto cierran todas y aquí se pueden aprovechar más días en septiembre».

A unos kilómetros del centro, en Las Caldas el objetivo no es solo huir del calor, sino también del bullicio. «Aquí se está muy tranquilo. Somos de Oviedo, pero venimos a esta precisamente por eso», explica Carlos Martínez, que acude con su hijo Nico, de 12 años. La capacidad del vaso, para 156 personas, es «más que suficiente» para garantizar una jornada relajada. Eliana Villar llegaba con sus hijos Surhayen e Ibai: «Venimos mucho a esta piscina y con todo: nevera, carro, juegos .. Aquí pasamos todo el día y nos encanta por el entorno. Tienes sol, algo de sombra alrededor y, si no, plantas la sombrilla y pasas el día a remojo», concluye.