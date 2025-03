La falta de acuerdos sube la tensión entre la militancia del PP de Oviedo, que reclama un congreso

Las reuniones dentro del PP de Oviedo y a la vez con el PP autonómico no han fructificado hasta la fecha para acordar un ... único candidato de consenso de cara al congreso local del partido que debería celebrarse como muy tarde en abril, según palabras hace un mes del actual presidente saliente, Agustín Iglesias Caunedo.

Mientras tanto la temperatura se eleva y crece la preocupación entre los afiliados de la Junta local de Oviedo, deseosos de la celebración de un cónclave que hace ya siete años que no se produce.

Durante casi los dos últimos meses se han producido encuentros y conversaciones a tres bandas, pero con bastantes personas mediando, ya sea en persona, por teléfono o por whatsapp entre el sector 'cantelista', liderado por el concejal Mario Arias Navia, la dirección regional, en algunos casos con el propio presidente, Álvaro Queipo, al frente, y por el otro lado Gerardo Antuña, líder de lo que ahora se puede denominar sector crítico, antes oficialista. El que fuera segundo o tercero de a bordo, según se mire, de Agustín Iglesias Caunedo y actual secretario de organización, no cuenta ya con el apoyo del todavía su presidente, que es más partidario de un candidato único, sumándose así a los gustos del alcalde, Alfredo Canteli, y de Álvaro Queipo, según señalaron distintas fuentes del PP.

Es decir, Canteli, Queipo, Caunedo y Arias Navia buscan un único candidato porque, según aseguran, «hay que reforzar el liderato en el partido y no buscar peleas internas que perjudiquen electoralmente, y más cuando se puede ganar el Gobierno del Principado en 2027. Queda mucho tiempo pero estas batallas perjudican». La posibilidad de que la dirección regional monte una gestora en Oviedo si no se consigue un acuerdo unitario sigue en pie aunque parece que pierde fuerza por la posibilidad de embarrar más el escenario.

Por el otro lado, Gerardo Antuña y sus huestes reclaman libertad en el partido, que se cumplan los estatutos y niegan que la celebración de un congreso vaya a ser un problema de cara a la futuro; muy al contrario, la celebración de un congreso «siempre es un paso adelante y nunca un paso atrás y ya se ha visto en Gijón y Avilés con varios candidatos sin ningún problema».

En el medio, los miembros de la Junta local de Oviedo que callan o claman. Así, Antuña declinó la invitación de este periódico para aparcar el asunto con un «no tengo nada que decir». Mario Arias Navia aseguró que «el congreso tiene que ser cuando corresponda, sin prisa pero sin pausa pero eso no afecta al Ayuntamiento que es donde estamos centrados en el PP». Fernando Fernández-Ladreda, que fue concejal con Iglesias Caunedo, afirmó que «por supuesto que tiene que haber congreso ya sea con dos candidatos o con diez. Tenemos que decidir todos y no dos o tres personas, y decirle a Queipo que convoque el congreso ya». Concepción Méndez, concejala en Oviedo, declaró: «Sólo hablo de cuestiones del Ayuntamiento y no del partido». Juan José Tielve fue directo: «Debe haber un congreso porque la democracia tiene que funcionar». Y añadió: «Es fundamental que los militantes participen ya sea para revalidar o para poner a otros, pero los militantes tenemos que participar».

Isidro Fernández Rozada también fue claro: «Hace siete años que se celebró el último congreso. Los estatutos se están incumpliendo de forma flagrante».

Luis Miguel Fernández, de San Claudio, afirmó que «aparte de que llevamos siete años sin congreso, yo creo que el de Oviedo debería de haber sido el primero. No sé a que están esperando, no tiene sentido. Necesitamos libertad y democracia».

