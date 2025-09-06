Oviedo recuerda el lugar dónde nació Ángel González, «un poeta imprescindible»

Paz De Alvear Oviedo Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:33 Comenta Compartir

Hace un siglo exactamente, Oviedo vio nacer a uno de los mayores exponentes de la literatura española en la segunda mitad del siglo XX. Ángel González vino al mundo el 6 de septiembre de 1925 en el número 8 de la calle Fuertes Acevedo –entonces aún se denominaba avenida de Galicia– y desde hoy una placa instalada por la Fundación Municipal de Cultura lo recordará para siempre, a la entrada del edificio: Aquí nació el poeta Ángel González (1925-2008) Hijo Predilecto de Oviedo, reza. Y tras ello: Palabra sobre palabra nos dejó un mundo mejor.

Al sencillo acto, celebrado a las once y media de la mañana, acudieron el presidente de la FMC, David Álvarez, y los ediles Jorge García Monsalve (PSOE), Gaspar Llamazares (IU), Alejandra González (Vox) y Elena Figaredo (no adscrita). A un lado los políticos no faltaron el poeta José Luis García Martín; la catedrática de Literatura Española y directora de la Cátedra Ángel González, Araceli Iravedra; y Josefina Martínez, viuda de Alarcos y directora de la Cátedra Emilio Alarcos.

Ángel González «es memoria imprescindible de la cultura de nuestro país», afirmó Álvarez; por eso «desde el Ayuntamiento de Oviedo, desde la Fundación Municipal de Cultura, hemos querido rendirle homenaje con una serie de actos sencillos, humildes, pero llenos de todo el cariño, de toda la emoción». «Recordar a uno de nuestros poetas más imprescindibles en la literatura universal, Hijo Predilecto de Oviedo» es un deber. De los actos organizados –que incluyen talleres infantiles o recitales de poesía– «quizá el más emotivo de todos es este en el que recordamos el lugar en el que nació el 6 de septiembre de 1925».

A pie de placa, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, indicó que este homenaje «es algo sólido, la placa será una referencia y cuando alguien la mire, dirá... 'bueno, aquí hubo un gran poeta, aquí nació un gran poeta'», dijo; aunque subrayó la necesidad de organizar «otras iniciativas». «Yo creo que lo fundamental ahora sería crear un premio de la ciudad de Oviedo con el nombre de Ángel González, lo hemos propuesto al equipo de gobierno y esperamos que tenga aceptación», avanzó. Y cree que tendrá posibilidades, máxime ahora que Oviedo aspira a ser Capital Europea de la Cultura y que es importante que «se identifique a Oviedo con la literatura y la poesía».

La poesía de Ángel González, por lo pronto, está muy vigente, como destacó Araceli Iravedra, directora de la cátedra Ángel González. «Yo diría que Ángel González no necesita estas efemérides porque está muy vivo. Mi experiencia en las aulas universitarias me confirma cada día y cada año que es un poeta que los estudiantes y las generaciones jóvenes reciben muy bien. El nombre de Ángel González, la poesía de Ángel González, ha conquistado un lugar muy sólido en el canon de la poesía española contemporánea y la recepción que tiene entre el público más joven es extraordinaria, y eso habla de que sus versos tienen todavía mucho que decir al mundo actual».

Por su parte, Josefina Martínez, viuda de Emilio Alarcos, recordó «la entrañable amistad» que mantuvieron con Ángel González desde la década de los 60. «Yo le propuse, porque era un deseo que teníamos ambos, como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo –lo fue en 2007–; y también fue Premio Príncipe de Asturias –en 1985– porque lo presentó Emilio. Emilio Alarcos era páter y magister de ambos, de él y mío».