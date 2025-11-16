El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El reparto del amagüestu de La Balesquida en la plaza Porlier. Alex Piña

Oviedo se rinde a un vermú de amagüestu con sidra dulce entre 800 kilos de castañas

La Sociedad Protectora de La Balesquida llena la plaza de Porlier ofreciendo las viandas tradicionales de noviembre a más de 3.800 socios

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

La Sociedad Protectora de La Balesquida dedicó este domingo toda la mañana a repartir 800 kilos de castañas asadas entre los más de 3.800 socios durante la celebración del anual y tradicional amagüestu' del mes de noviembre. El lugar, la plaza de Porlier. La hora, hasta el mediodía. El reparto, las castañas y otros 600 litros de sidra dulce que congregaron a socios, turistas y curiosos en un momento en que comenzó a lucir el sol tras una mañana gris marengo y con lluvias intermitentes.

Un asador que destilaba calor y un grupo grande de voluntarios que entregaban la sidra y las castañas hacía la mañana más llevadera pese a la ausencia de frío, que tradicionalmente acompaña a las castañas y a los amagüestos de noviembre.

José Antonio Alonso, presidente de la Sociedad Protectora de La Balesquida, controlaba todos los detalles dentro de la gran carpa instalada por la sociedad. «A mediodía dejó de llover y con eso y este sol que ahora luces tenemos la garantía de que el socio va a acudir para comer las castañas y la sidra dulce». Alonso no tenía dudas de que se iban a repartir los 800 kilos de castañas, como así fue casi en su totalidad al final de la jornada, sobre las tres de la tarde. «Este año hemos tenido dificultades para conseguir las castañas aunque al final hemos conseguido las suficientes». Y añadió: «Siempre las traemos de Zamora aunque este año hemos tenido que cambiar de proveedor».

Mientras el presidente de la sociedad desgranaba estas declaraciones, los socios hacían cola en los mostradores para recoger su bolsa de castañas y su vaso de sidra dulce. En un apartado, los concejales de los distintos grupos políticos departían y charlaban sobre lo divino y lo humano, más sobre lo humano alrededor de una mesa bien cargada de castañas y sidra.

A unos metros, varios socios como Mercedes Avello y Manuel Fernández, invitaban a sus amigos Jorge García y Asunción Fernández. «Hace cuatro años que somos socios y venimos todos los añosa disfrutar el amagüestu. Este año las castañas están muy ricas», aseguraron. También acudieron ediles de la Corporación municipal.

