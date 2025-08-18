El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concepción Méndez y Julián Moreno. E. C.

Oviedo rubrica su apoyo al Rally Princesa de Asturias

La firma del convenio con el Automóvil Club Principado garantiza la celebración de la tradicional cita deportiva en septiembre

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:10

El Rally Princesa de Asturias ya tiene asegurada su celebración en el mes de septiembre de este mismo año. La tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes del Ayuntamiento, Concepción Méndez, y el presidente del Automóvil Club Principado, Julián Moreno, firmaron este lunes la renovación del convenio de colaboración que permitirá la celebración de la LXII a edición del Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo.

Una cita ineludible en el Campeonato de España de rallies y un verdadero clásico en el automovilismo asturiano y nacional. Por esta carrera han pasado los más grandes mitos de este deporte que llenará las carreteras del Principado durante su celebración.

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, el convenio incorpora un apartado específico dedicado a la concienciación y sensibilización ciudadana en materia de movilidad sostenible, reforzando el compromiso municipal con los objetivos de desarrollo sostenible y la responsabilidad social.

