Oviedo sólo logra contratar una cuarta parte de los vehículos del 'renting' de la Policía Local

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha acordado adjudicar a la empresa Comercio y Asistencia S. A. (Cyasa) el lote 2 del ... contrato de 'renting' de los vehículos de la Policía Local. Es decir, el suministro en régimen de arrendamiento por 82.200 euros al año (más IVA) de ocho coches cien por cien eléctricos con destino al área de Seguridad Ciudadana. Sólo ocho de los treinta y dos que incluía el contrato total, ya que los otros dos lotes de la licitación, para el alquiler de furgonetas eléctricas y vehículos híbridos enchufables, han quedado desiertos. Es decir, se contrata una cuarta parte de los que necesita la concejalía para el funcionamiento normal del cuerpo. El problema radica en que el contrato anterior ya había culminado su su única prórroga y que se ha extendido durante nueve meses más ante la necesidad de garantizar el servicio mientras se redactan unos nuevos pliegos al haberse resuelto sin ofertas esos apartados de la licitación.

La situación es delicada y exige diligencia para que los plazos no jueguen en contra del cuerpo municipal de Policía. Por si fuera poco, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento presentó hace diez días un recurso potestativo de reposición contra la resolución de la junta de gobierno del 24 de julio por la que se aprobó la nueva prórroga en favor de la empresa Alphabet España Fleet Management S. A. Los socialistas entienden que, por ley, el contrato anterior ya agotó los cinco años permitidos.

El recurso solicita formalmente la nulidad o, subsidiariamente, la anulabilidad de la resolución impugnada, al amparo de los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Coches patrulla eléctricos

Mientras la concejalía que dirige el edil popular José Ramón Prado estira los tiempos, por lo pronto ocho coches sí podrán ser alquilados durante otros cuatro años y contemplando el contrato uno más prorrogable. Ocho vehículos cien por cien eléctricos que deberán estar equipados, según reza el acta de la junta de gobierno local, con emisora policial y cabezal del equipo de radio, así como todos los elementos necesarios para operar los equipos. Asimismo, también deberán contar los vehículos con los sistemas ANPR de lectura de matrículas portables, con sus cámaras de lectura y tablets con acceso a datos de la Dirección General de Tráfico en tiempo real de manera inmediata.

El contrato global para el 'renting' de los treinta y dos vehículos de la Policía Local había salido a licitación por un precio total de 476.256 euros (IVA incluido) para cuatro años.