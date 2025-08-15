El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vehículos de la Policía Local de Oviedo en la plaza del Ayuntamiento. E. C.

Oviedo sólo logra contratar una cuarta parte de los vehículos del 'renting' de la Policía Local

El Ayuntamiento adjudica a Cyasa el segundo de los tres lotes del contrato de alquiler por 82.200 euros después de que los otros dos quedasen desiertos mientras la prórroga sigue recurrida

A. Arce

Oviedo

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:34

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha acordado adjudicar a la empresa Comercio y Asistencia S. A. (Cyasa) el lote 2 del ... contrato de 'renting' de los vehículos de la Policía Local. Es decir, el suministro en régimen de arrendamiento por 82.200 euros al año (más IVA) de ocho coches cien por cien eléctricos con destino al área de Seguridad Ciudadana. Sólo ocho de los treinta y dos que incluía el contrato total, ya que los otros dos lotes de la licitación, para el alquiler de furgonetas eléctricas y vehículos híbridos enchufables, han quedado desiertos. Es decir, se contrata una cuarta parte de los que necesita la concejalía para el funcionamiento normal del cuerpo. El problema radica en que el contrato anterior ya había culminado su su única prórroga y que se ha extendido durante nueve meses más ante la necesidad de garantizar el servicio mientras se redactan unos nuevos pliegos al haberse resuelto sin ofertas esos apartados de la licitación.

