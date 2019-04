Despedida del Calatrava de Oviedo con pizzas de regalo Andrés García, responsable de Telepizza en el Calatrava, recogiendo uno de los frigoríficos del restaurante. / PABLO LORENZANA Los encargados del local regalan sus últimas sesenta pizzas a los viandantes frente al Modoo: «Es mucho mejor que tirarlas a la basura» ALBERTO ARCE OVIEDO. Miércoles, 3 abril 2019, 03:00

Han tratado de resistir, pero han perdido. La gerencia del centro comercial Modoo, en el Calatrava, exigió ayer a Telepizza que recogiese sus bártulos y abandone durante la jornada de hoy su local en el último piso del edificio. Los responsables del restaurante recibieron ayer por la mañana el último burofax de la propietaria: «Dicen que no entienden por qué me quiero quedar y reiteran que tenemos que irnos», lamentó el dueño, Andrés García. Un «ultimátum», sentenció. Se marchan, pero no sin antes reivindicarse. Ayer, pasadas las dos de la tarde, los hornos de la pizzería se encendieron una vez más y las últimas sesenta pizzas de las neveras fueron horneadas y regaladas a los viandantes frente al centro comercial, «es mucho mejor que tirarlas a la basura», dijo.

Antes de esto, el mismo García había denunciado por coacciones e incumplimiento de contrato a RPPSE Espacio Buenavista, la empresa propietaria del centro comercial que gestiona la inmobiliaria Estabona Management. Sin embargo, ante el «panorama» desolador, decidió ayer tirar finalmente la toalla. «Estos procesos son largos y nunca se sabe lo que puede pasar. Lo mejor es que nos vayamos», afirmó al tiempo que montaba un arcón frigorífico de la cocina en el montacargas. Tras desmantelar los frigoríficos y regalar los últimos comestibles, hoy sacarán el material pesado: dos hornos de cocina de media tonelada cada uno.

La empresa anunció hace meses que el día 31 de marzo sería el último del Modoo, con la previsión de reabrir en dos años con otro modelo de negocio. Algunos establecimientos se rindieron hace un tiempo; otros, a lo largo de las pasadas semanas; no obstante, Burger King y Telepizza -uno amparado por el juez y el otro de seguidas-, trataron de plantar cara a toda costa. Una lucha que ha dejado al primero con una puerta de acceso al local situada al lado del cuarto de las basuras y al segundo con un plazo de dos días para desalojar el espacio.

Por su parte, el propietario del Burger King, Luis Antuña, ya anticipó que la situación es «insostenible». Algo que matizó su compañero, el gerente Adrián Cueva, al explicar que ya se está pensando en una nueva localización para la hamburguesería. De lo contrario, argumentó, «nos enfrentamos casi a un millón de euros en 'royalties'». García; sin embargo, firmará hoy mismo la rescisión de su contrato con la marca «por motivos de fuerza mayor», previsto inicialmente hasta 2024, y que no le supondrá ninguna sanción.

Pero ni siquiera los vencedores han resultado victoriosos. «Lo que está claro aquí es que están tratando de echarnos por todos los medios; no hay mantenimiento, el pasillo da asco y el cambio para que los clientes entren por la puerta de acceso ha sido la gota que colmó el vaso», relató Antuña. Además, aún se desconoce qué ocurrirá con los más cuarenta trabajadores del Burger King y con los nueve del Telepizza. «Estamos esperando a ver si esto se soluciona, está todo en el aire. Un disgusto», afirmó la empleada del 'burger', Elena Naseiro.

Sin proyecto

Del mismo modo, la incertidumbre se cuela entre los muros del Consistorio. Nadie parece saber qué va a ocurrir realmente con el Calatrava. Ni siquiera el alcalde, Wenceslao López, que expreso ayer sus deseos de «conocer» el proyecto. Pero no solo, pues también quiso recordar que a lo largo de esta última década, el Calatrava «nos ha costado 108 millones de euros» y señaló a los «culpables»: el PP.

Por su parte, la vicealcaldesa, Ana Taboada, llamó a los propietarios del Modoo a «no dejar sin vida el espacio». Pero también avanzó que «esta empresa no promueve negocio, suele desmantelarlo». Por otra parte, respondió a las críticas del candidato del PP a la Alcaldía, Alfredo Canteli, que había afeado la falta de información del equipo de gobierno, diciendo que son ellos los que «conocen de buena tinta» el proceso especulativo del Calatrava.