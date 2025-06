El padre Ángel ya tiene su biblioteca en el Fleming

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 2 de junio 2025, 19:22 Comenta Compartir

La biblioteca del IES Doctor Fleming lleva, desde este lunes, el nombre del padre Ángel. El fundador de Mensajeros de la Paz descubrió, entre aplausos, la placa, un reconocimiento a su incansable labor humanitaria. Un homenaje que, aseguró, «da pudor siempre, porque lo importante en la vida es lo que haces, no los premios».

Sin desprenderse de su corbata y bufanda roja, el sacerdote también recibió en el centro de Oviedo la recaudación obtenida por los alumnos a través de la venta de claveles solidarios en San Valentín. En total, 1.454 euros que destinará íntegramente a la labor social que se desarrolla en la iglesia de San Antón, en Madrid. «Ahora podremos comprar azúcar, que no teníamos, y dar muchos desayunos», agradeció el sacerdote.

La jornada incluyó una entrevista en 'Radio Prestosa', la emisora del instituto. Alumnos de los colegios Buenavista, Dominicas y Fleming no dudaron en preguntarle por las necesidades de Mensajeros de la Paz. Su respuesta fue tan sencilla como profunda: «Querer y dejarnos querer, porque lo demás se encuentra solo; pero eso, si te falta, no se puede resolver». Agregó que su motivación para seguir en el proyecto de la ONG es «creer en Dios y en los hombres, porque hay que creer en ambas cosas. Todos merecemos un trozo de pan y una sonrisa y hacer valer la dignidad de cada persona». También aseguró que el proyecto que llevan a cabo en los institutos «supone vivir en una sociedad distinta a la que cree la gente. No es la que vemos en el Parlamento, a los políticos discutiendo; la sociedad es esta que hoy vivimos aquí, con chicos que tienen los pies en la tierra», valoró.

Al acto también acudió la concejala delegada de Educación, Lourdes García: «Este proyecto es más grande de lo que pensáis y el Ayuntamiento de Oviedo se pone a vuestra disposición para hacerlo crecer», trasladó.

Antes de concluir la emotiva jornada en el IES Doctor Fleming, el Padre Ángel también abordó las recientes declaraciones del Papa León XIV sobre el matrimonio como «el amor fiel y fecundo entre hombre y mujer». «Tiene razón, en la Iglesia hay unas leyes, pero luego la sociedad se organiza de una forma distinta. Hay matrimonio civil, pero no es un matrimonio católico. Pero le damos vueltas y queremos confrontar una cosa con otra. Cada uno tiene sus leyes y lo que dice el Papa va a misa«, comentó.