Los padres denuncian el «caos» y el hacinamiento en el IES de La Corredoria El único instituto de La Corredoria está saturado, según los padres de los alumnos. / M. ROJAS Dicen que en algunas clases «no hay mesas ni sillas» para todos los alumnos y el recreo se ha dividido en dos por falta de espacio ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 6 octubre 2018, 02:28

El IES de La Corredoria vive este curso escolar en el «caos». Los alumnos «no tienen mesas ni sillas para todos» cuando llegan por la mañana a clase y se ven obligados a ir a otras aulas a buscarlas para poder iniciar las lecciones. Los recreos, además, se han dividido en dos para evitar un tapón en los pasillos cuando suena el timbre y por falta de espacio en la zona exterior del centro: «El instituto está diseñado para seiscientos alumnos y este año ronda los novecientos. Durante el mes que llevan de clase hemos vivido algunas situaciones insólitas, como que el tiempo de patio se ha fragmentado. Los alumnos de la ESO disfrutan durante media hora de esta estancia, mientras que los de Bachiller tienen dos periodos de quince minutos cada uno», apunta la integrante de la plataforma por el segundo IES de La Corredoria, Yolanda Iglesias.

Esta madre de familia adelanta que la graduación no se celebrará este año en el centro porque el salón de actos no tiene capacidad para acoger a todos los alumnos y a sus familias: «El acto se deberá hacer fuera y la dirección del centro ya nos ha dicho que no tiene dinero para alquilar unas instalaciones como puede ser el caso del Auditorio Príncipe Felipe. Es por ello, que debemos de ser los padres quienes abonemos los gastos», explica Iglesias, que también aprovecha la ocasión para decir que esta situación se va a complicar el año que viene. «En septiembre empezarán a llegar los primeros alumnos del colegio Poeta Ángel González y no sabemos qué va a pasar».

Lo único que tiene claro es que la calidad educativa del centro se está resintiendo por culpa de la gran cantidad de alumnos que hay matriculados y también a que las bajas de los docentes no se cubren: «La consejería de Educación está maltratando sistemáticamente a los alumnos. Es un desmadre lo que está pasando en el barrio más populoso de Asturias. El año pasado, mi hija estuvo dos meses sin profesor de Matemáticas».

Segundo instituto

Mientras, la tramitación del proyecto para el segundo instituto del barrio continúa. Fuentes de la consejería liderada por Genaro Alonso indicaron esta semana que quieren tener esta contratación cerrada «antes del primer trimestre de 2019» y, también, que están a la espera de que el Ayuntamiento les ceda la parcela situada junto colegio Carmen Ruiz Tilve.

El centro de Secundaria debería haber abierto sus puertas en 2015, según la promesa realizada por el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre hace una década. Las previsiones del departamento ahora son la construcción de un instituto con 24 aulas, de las cuales dieciséis se destinarán a la ESO y ocho a Bachiller. Tendrá capacidad para 640 alumnos y costará 8,7 millones de euros. Esta cantidad será financiada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el resto lo pondrán las arcas regionales.